【11月29日（土）OPEN！】群馬県初出店！北関東エリア初上陸！！四季を愉しむ「フラワーおはぎ専門店 Oh!huggy!!」前橋店グランドオープン！

日本サロネーゼ株式会社

Oh!huggy!! 前橋店は、前橋市川原町に位置し、赤城山を望む自然豊かな住宅街として知られる、落ち着いた生活文化が育まれた地域に開店いたします。

店内では、伝統的な和菓子の技に、花のように繊細で美しい彩りを掛け合わせた 「フラワーおはぎ」 を中心にご提供。イートインスペースも完備し、地域の皆さまとともに長く愛される店舗づくりを目指します。

「手土産に華やかさを添えたい」「お茶の時間を少し特別にしたい」

そんな日常のひとときに、皆さまの笑顔を咲かせるお店でありたいと願っています。

フラワーおはぎ各種

「Oh!huggy!!」（オーハギー） 思わず抱きしめたくなる、愛らしいおはぎ

店名「Oh!huggy!!」は、「抱きしめる」という意味を持ち、その響きが「おはぎ」に似ていることから名付けられました。大切に包み込むような想いを込めて、ひとつひとつ丁寧に手作りした可愛らしいおはぎをお届けします。

フラワーおはぎとは

おはぎの上に、美しく絞った餡の花を咲かせた、目にも心にも華やかな一品です。バラ、椿、カーネーションなど、季節ごとの花をモチーフにしたおはぎを月替わりでご用意。四季折々の彩りを楽しみながら、特別なひとときをお過ごしください。



こだわりの素材

・餡：美食家が集う兵庫県芦屋市で創業100年以上と長きに渡り愛されるつける老舗和菓子店 「杵屋豊光」 が、「Oh!huggy!!」のために特別に製造した餡を全ての商品に使用。北海道産の手亡豆や小豆を使用し、ミネラル豊富で上品な甘さと、すっきりとした味わいが特徴です。

・もち米：飛騨地域産の最高級もち米を使用。昼夜の寒暖差と北アルプスの雪解け水が育んだもち米は、深い甘みと粘りのある食感。おはぎの概念を覆すおもちのような柔らかさをお愉しみいただけます。

和と洋の素材が織りなす、ふんわり＆もっちりの絶妙な口どけ。心まで満たされる「Oh!huggy!!」のフラワーおはぎを、ぜひ一度ご賞味ください。

季節限定おはぎ

前橋店では12月のおはぎをいち早くご用意。

冬の訪れを感じる、華やかな7種類のおはぎを詰め込んだ7個入ギフトボックスがおすすめです。

見た目も味わいも季節を感じられ、大切な方への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです。

季節のおはぎ各種

北海道産小豆のこしあん・粒あんや、香ばしいきなこおはぎといった定番の味わいに加え、鮮やかな花の下に甘酸っぱいカシスソースを忍ばせた「ポインセチア」、濃厚な抹茶餡でクリスマスリースを表現した「リース」、ホワイトチョコ餡にいちごを合わせた「寒椿」、ゆず風味の白餡に銀箔をのせた「初雪」、そして胡桃餡にとろりとしたみたらしあんをかけた「みたらし」と、見た目も味わいも多彩なラインナップで、クリスマスの華やぎと豊かな味わいを存分に楽しめるおはぎを揃えております。

季節のおはぎは月替わりでご用意しております。今だけ味わえる旬の味覚を是非ご賞味くださいませ。

ギフトにも最適な【フラワーおはぎBOX】

ギフトにも最適な「フラワーおはぎBOX」は、ホールケーキのように華やかで、大切な方への贈り物やお集まりの際のお持たせ、さらにはパーティの主役としても活躍する逸品です。

年末年始に向け、【特別数量限定】の迎春フラワーおはぎBOX「福寿」をご用意しております。7個のおはぎの上には、紅白の椿と白菊を餡で丁寧にしぼり、華やかに仕上げています。

迎春フラワーおはぎBOX「福寿」

和栗餡とカシスソースが織りなす甘酸っぱいハーモニーは絶品。お節と一緒に並べれば食卓がさらに華やかに。大切な方への贈り物や年末年始のお持たせにも最適です。

予約販売にてご用意しており、常温でのお持ち帰りはもちろん、全国への冷凍配送も承っております。

彩り豊かな和スイーツのラインナップ

Oh!huggy!! 前橋店では、おはぎだけでなく、とろけるわらび餅やわらび餅ドリンク、フラワー団子やフラワーアイスなど彩り豊かなスイーツを多数ご用意しております。日本一の茶師に選定いただいたこだわりのお茶とともに、お召し上がりください。

とろけるわらび餅 深煎りきな粉

店内にはイートインスペースもあり、ほっと一息つきながら、目にも楽しい和スイーツの数々を心ゆくまで味わっていただけます。

お土産に本わらび粉と和三盆を贅沢に使用したとろけるわらび餅（200g/400g）もおすすめです。

深煎りきな粉と宇治抹茶の2種類のお味をお楽しみいただけます。

フラワー団子とお抹茶をイートインで

フラワー団子も3色の餡を愉しめる人気商品。京都宇治のこだわりの抹茶と一緒にお召し上がりください。

特別なひとときを彩る一品として大変ご好評いただいております。ぜひ、見た目の美しさと上品な味わいをお楽しみください。

花咲くわらび餅ドリンク 抹茶ラテ

「花咲くわらび餅ドリンク」は、抹茶ラテやほうじ茶ラテにわらび餅を加え、ホイップクリームと餡フラワーで華やかに仕上げた贅沢な一杯です。

プレオープンのお知らせ

11月25日（火）にプレオープンを行い、メディア関係者やインフルエンサーの皆様をご招待します。

フラワーおはぎや団子とお茶をご用意してお迎えいたします。

【日時】11月25日（火）

【サービス内容】

フラワーおはぎとフラワー団子とお茶をご提供いたします。

【お問い合わせ窓口】

027-289-6540 江田（えだ）まで

Instagram DM (@oh_huggy_maebashi) でもお申し込みお受付

いたします。※定員になり次第締め切らせていただきます。

オープン情報・店舗情報

「フラワーおはぎ専門店 Oh!huggy!!前橋店」が11月29日（土）にオープンします。

当日、先着30名様にはとろけるわらび餅深煎りきな粉100gをプレゼントいたします。

※1,000円以上ご購入の方対象

皆様のお越しをお待ちしております。

＜店舗情報＞

【住所】群馬県前橋市川原町１-１-１８

【電話番号】027-289-6540

【営業時間】11:00～17:30 【定休日】水曜日

【公式HP】https://oh-huggy.com/