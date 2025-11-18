【2031年に171.6億米ドルへ成長・CAGR5.5％】世界の成形材料市場レポート：高度化する製造業を支える次世代マテリアルの進化
世界の成形材料市場は、2022年の106億米ドルから2031年には171.6億米ドルへと拡大する見通しであり、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5％という安定した成長が予測されています。製造業の高度化とともに、より軽量で耐久性に優れ、複雑な形状にも対応できる材料への需要が一段と高まっていることが、世界市場の成長を力強く後押ししています。
成形材料は、シリカ、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル、顔料などから構成される複合材料として知られ、高強度、耐熱性、耐衝撃性、寸法安定性といった優れた特性を備えています。そのため、自動車、航空宇宙、電気・電子、産業機器などの多様な分野で不可欠な素材となっており、グローバルサプライチェーンを支えるコアマテリアルとしての存在感を強めています。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/molding-compounds-market
市場成長を支える背景：軽量化ニーズと高性能素材へのシフト
近年、世界の製造業では「軽量化」「高強度」「省エネルギー」「耐環境性能」など、従来以上に厳しい性能要求が出されるようになりました。自動車業界では電動化の加速により、車両重量を抑えて航続距離を延ばすための軽量化素材が求められています。これに伴い、金属や従来樹脂では対応できない複雑形状を実現しつつ、耐久性を確保できる成形材料の採用が大幅に拡大しています。
電子機器・産業機械の分野でも、高温環境下での安定稼働、耐薬品性、耐電圧性など成形材料が持つ複合機能が高く評価され、用途が広がっています。特にエポキシ系やフェノール系の成形材料は、電子回路の封止材や絶縁構造部品としての需要が増加し、半導体市場の成長とも密接に連動しています。
産業別動向：自動車・航空宇宙・電気電子での採用拡大が市場を牽引
自動車産業は成形材料市場における最大の需要セクターであり、特に内装・外装コンポーネント、機能部品、アンダーボディ部材において採用が増えています。車体の軽量化と部品統合を可能にする成形材料は、電動自動車（EV）の性能向上に直結するため、今後も長期的に需要が強く推移する見込みです。
航空宇宙分野では、耐熱性・耐衝撃性・耐疲労性を兼ね備えた高機能成形材料が増加しており、軽量化による燃費改善が求められる航空機部品にとって重要な素材として採用が広がっています。
電気・電子分野では、エポキシ樹脂成形材料がプリント基板、センサー、絶縁部品などに幅広く活用されており、IoTデバイスの普及や5G基地局の増設により今後も需要が拡大することが期待されています。
地域別市場動向：アジア太平洋がリード、北米・欧州が技術革新を牽引
アジア太平洋（APAC）地域は、自動車・電気電子・産業機械製造の拡大を背景に、成形材料市場で最も高いシェアを占めています。特に中国、日本、韓国、インドでは、旺盛な製造需要と技術開発が市場拡大を加速させています。
北米は自動車軽量化・航空宇宙素材の需要が大きく、高性能成形材料の開発を先導する存在です。欧州ではサステナビリティ指向が強く、環境配慮型の高付加価値材料の研究開発が進んでいます。
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/molding-compounds-market
技術革新が拓く新たな可能性：高耐熱・高耐久・環境配慮型成形材料の台頭
世界の成形材料市場では、素材そのものの性能向上に加えて、環境対応型の開発も加速しています。とくに以下の技術革新が市場の競争優位性を左右する重要テーマとなっています。
成形材料は、シリカ、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル、顔料などから構成される複合材料として知られ、高強度、耐熱性、耐衝撃性、寸法安定性といった優れた特性を備えています。そのため、自動車、航空宇宙、電気・電子、産業機器などの多様な分野で不可欠な素材となっており、グローバルサプライチェーンを支えるコアマテリアルとしての存在感を強めています。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/molding-compounds-market
市場成長を支える背景：軽量化ニーズと高性能素材へのシフト
近年、世界の製造業では「軽量化」「高強度」「省エネルギー」「耐環境性能」など、従来以上に厳しい性能要求が出されるようになりました。自動車業界では電動化の加速により、車両重量を抑えて航続距離を延ばすための軽量化素材が求められています。これに伴い、金属や従来樹脂では対応できない複雑形状を実現しつつ、耐久性を確保できる成形材料の採用が大幅に拡大しています。
電子機器・産業機械の分野でも、高温環境下での安定稼働、耐薬品性、耐電圧性など成形材料が持つ複合機能が高く評価され、用途が広がっています。特にエポキシ系やフェノール系の成形材料は、電子回路の封止材や絶縁構造部品としての需要が増加し、半導体市場の成長とも密接に連動しています。
産業別動向：自動車・航空宇宙・電気電子での採用拡大が市場を牽引
自動車産業は成形材料市場における最大の需要セクターであり、特に内装・外装コンポーネント、機能部品、アンダーボディ部材において採用が増えています。車体の軽量化と部品統合を可能にする成形材料は、電動自動車（EV）の性能向上に直結するため、今後も長期的に需要が強く推移する見込みです。
航空宇宙分野では、耐熱性・耐衝撃性・耐疲労性を兼ね備えた高機能成形材料が増加しており、軽量化による燃費改善が求められる航空機部品にとって重要な素材として採用が広がっています。
電気・電子分野では、エポキシ樹脂成形材料がプリント基板、センサー、絶縁部品などに幅広く活用されており、IoTデバイスの普及や5G基地局の増設により今後も需要が拡大することが期待されています。
地域別市場動向：アジア太平洋がリード、北米・欧州が技術革新を牽引
アジア太平洋（APAC）地域は、自動車・電気電子・産業機械製造の拡大を背景に、成形材料市場で最も高いシェアを占めています。特に中国、日本、韓国、インドでは、旺盛な製造需要と技術開発が市場拡大を加速させています。
北米は自動車軽量化・航空宇宙素材の需要が大きく、高性能成形材料の開発を先導する存在です。欧州ではサステナビリティ指向が強く、環境配慮型の高付加価値材料の研究開発が進んでいます。
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/molding-compounds-market
技術革新が拓く新たな可能性：高耐熱・高耐久・環境配慮型成形材料の台頭
世界の成形材料市場では、素材そのものの性能向上に加えて、環境対応型の開発も加速しています。とくに以下の技術革新が市場の競争優位性を左右する重要テーマとなっています。