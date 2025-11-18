『パプリカ』のトレーディングセリフステッカー、トレーディング場面写イラストカード、場面写マルチデスクマットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『パプリカ』の商品4種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『パプリカ』の商品の受注を11月13日（木）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1406?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディングセリフステッカー
千葉敦子、パプリカ、島寅太耦、時田浩作、粉川利美、乾精次郎、小山内守雄、氷室啓の描き起こしモチーフと印象的なセリフを、ステッカーに仕上げました。
合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「千葉敦子&パプリカ セリフステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \8,250(税込)
種類 ：全15種
サイズ：本体：（最大約）88×88mm 特典：（約）88×62mm
素材 ：紙、PP
▼トレーディング場面写イラストカード
作品の印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「パプリカ 名刺風イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)
種類 ：全20種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼場面写マルチデスクマット
千葉敦子、パプリカ、作品の印象的なシーンをマルチデスクマットに仕上げました。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,960(税込)
種類 ：全2種（千葉敦子&パプリカ、集合）
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
▼パレード B8硬質ケース
パレードの描き起こしモチーフをケースに仕上げました。
B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。
▽仕様
価格 ：\660(税込)
サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）
素材 ：硬質PVC
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1406?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.