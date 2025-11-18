『パプリカ』のトレーディングセリフステッカー、トレーディング場面写イラストカード、場面写マルチデスクマットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『パプリカ』の商品の受注を11月13日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1406?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングセリフステッカー

千葉敦子、パプリカ、島寅太耦、時田浩作、粉川利美、乾精次郎、小山内守雄、氷室啓の描き起こしモチーフと印象的なセリフを、ステッカーに仕上げました。

合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「千葉敦子&パプリカ セリフステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \8,250(税込)

種類 ：全15種

サイズ：本体：（最大約）88×88mm 特典：（約）88×62mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング場面写イラストカード

作品の印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「パプリカ 名刺風イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼場面写マルチデスクマット

千葉敦子、パプリカ、作品の印象的なシーンをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全2種（千葉敦子&パプリカ、集合）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼パレード B8硬質ケース

パレードの描き起こしモチーフをケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：\660(税込)

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

(C)2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.