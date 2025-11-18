ブラックフライデーは「限定品」より「日常のおトク」を重視する人が約7割！ファミマの「ブラック“フライ”デー」11月18日（火）から開催！揚げ物・お惣菜を2個買うごとに、ファミから1個10円に！！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの1つである「たのしいおトク」の一環として、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜の対象商品を2個買うと、「ファミから(醤油、塩、またはあごだし塩味（※））」が1個10円で買えるレシートクーポンがもらえる「ファミマのブラック“フライ”デー」キャンペーンを2025年11月18日（火）から12月1日（月）まで、全国のファミリーマート約16,400店で実施いたします。さらに、対象のホットドリンクを買うと次回使える30円割引券がレシートに印字されるキャンペーンも実施いたします。

（※）あごだし塩味は宮崎・鹿児島・沖縄県では展開がございません。

■今年は揚げ物・お惣菜を2個買うごとに、ファミから1個10円のレシートが！

「ファミマのブラック“フライ”デー」2025年11月18日（火）から開催！

ファミリーマートでは今年も、看板商品である揚げ物（フライ）と掛け合わせた「ファミマのブラック“フライ”デー」を開催いたします。

本キャンペーンでは期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜の対象商品を2個購入で、レシートに、通常100円（税込108円）の「ファミから（醤油、塩、またはあごだし塩味（※1））」を1個10円で購入できる引換券（レシートクーポン）が印字されます。さらに、ファミリーマートのアプリ「ファミペイ」にて「ファミペイ払い」を選択すると、アプリ上で、「ファミから（醤油、塩、またはあごだし塩味（※1）」が1個10円で買えるクーポンを12月12日（金）から順次配信いたします。また、アプリクーポンは12月12日（金）から12月19日（金）の間にてご利用いただけます（※2）。

（※1）あごだし塩味は宮崎・鹿児島・沖縄県では展開がございません。

（※2）クーポンの受け取りには「ファミペイ」の会員登録が必要です。

■日常のおトクを求める人が半数以上！

ブラックフライデーで“身近なオトク”で節約を楽しむ人が増加中！

ファミリーマートにて実施した「ブラックフライデーに関する調査」(以下調査)によると、ブラックフライデーで「買いたいと思う商品カテゴリ」を尋ねたところ、最も多かったのは「日用品」（51.1％）、次いで「食品・飲料品」（50.1％）となりました（図1）。実際に「ブラックフライデーで購入したことがある商品」についても、「日用品」（56.3％）と「食品・飲料品」（54.6％）が上位を占めており、購入意欲・購入実績ともに「生活に密着した商品」が中心であることがわかりました（図2）。 ブラックフライデーが高額商品や限定アイテムを狙う特別なイベントというよりも、日常で「生活をより豊かに、そしておトクに楽しむ日」として定着してきていることがうかがえます。

図1図2

■約7割が「日常でのおトク」を重視！

ブラックフライデーは“特別なモノ”より“いつものおトク”を楽しむ日に！

また、調査によると、ブラックフライデーに対して「どのようなことを期待するか」を尋ねたところ、最も多かったのは「日常的に使う商品の割引」（69.9％）に。さらに、「ブラックフライデーにおいて“おトク”に感じるものはどちらに近いか」という質問では、「日常でよく使う食品や日用品が安く買える」（70.1％）が7割を超え、「普段なかなか購入しない限定品がおトクに買える」（29.9％）を大きく上回る結果となりました（図3）。

これらの結果から、ブラックフライデーに対する消費者の関心は、「普段購入しないような特別なモノを安く買う」というよりも、「日常生活でよく購入するものをおトクに手に入れる」ことが上回っていることが分かります（図4）。物価上昇が続くなかで、消費者は「今すぐ使える」「生活に役立つ」おトクを求める傾向が強まっており、ブラックフライデーを“身近な節約チャンス”として捉える姿勢が定着しているようです。かつては「特別な買い物を楽しむ非日常のイベント」だったブラックフライデーも、いまや「いつもの買い物をよりおトクに楽しむ日」として、生活者のライフスタイルの中に溶け込みつつあると言えそうです。

図3図4

【調査概要】

・調査名：「ブラックフライデーの買い物に関するアンケート」

・実施期間：2025年10月14日（火）～2025年10月15日（水）

・対象：全国の15歳～69歳の男女

・調査方法：インターネットリサーチ

・サンプル数：800ss

・調査実施機関：楽天インサイト

・調査実施主体：株式会社ファミリーマート

レシートクーポン実施期間

第1週：

【発券期間】2025年11月18日（火）～2025年11月24日（月）

【利用期間】2025年11月25日（火）AM7:00～2025年12月8日（月）

第2週：

【発券期間】2025年11月25日（火）～2025年12月1日（月）

【利用期間】2025年12月2日（火）AM7:00～2025年12月15日（月）

ファミペイアプリクーポン実施期間

【購入対象期間】2025年11月18日（火）～2025年12月1日（月）

【アプリクーポン配信日】2025年12月12日（金）予定

【アプリクーポン利用期間】2025年12月12日（金）～2025年12月19日（金）

【引換対象商品】

【商品名】ファミから（醤油）

【価格】1個 100円（税込108円）

【発売地域】 全国

【内容】ファミマからあげ史上最大級のボリューム、薄衣に加えて、味付けは濃口醤油を使用することで、香りとコク、うまみを実現しました。冷めてもおいしく、ごはんにも合う仕立てとなっています。

【商品名】ファミから（塩）

【価格】1個100円（税込108円）

【発売地域】 全国

【内容】ファミマからあげ史上最大級のボリューム、薄衣に加えて、味付けは、衣と肉で使用する塩を使い分け、3種のだしをバランスよく組み合わせることで、塩味を引き立てました。冷めてもおいしく、おつまみにもぴったりな仕立てとなっています。

【商品名】ファミからむね（あごだし塩味）

【価格】1個100円（税込108円）

【発売地域】 全国 (宮崎県・鹿児島県・沖縄県を除く)

【内容】ごろっと大粒・じゅわっと肉食感のファミから初の「むね肉」が新発売。あご出汁の香りと旨味が美味しい唐揚げです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※一部の地域および一部の店舗では取扱いのない商品がございます。

【注意事項】

※レシートクーポンはレシートに印字されます。

※ファミペイアプリクーポンはアプリ内に配信されます。

※ファミペイは一部店舗ではご利用できません。

※他のセール・割引券・引換券との併用はできません。

※本キャンペーンは予告なく内容を変更又は中止することがあります。

※詳細はキャンペーンページをご参照下さい。

【キャンペーン情報】

■「隠れファミからを探せ」Xキャンペーン

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローのうえ、対象ポストに指定のハッシュタグと、ブラックフライデーのポスター内にある隠れファミからの写真をリプライすると、100名さまに1,000円相当のファミマポイントが抽選で当たります。

実施期間：2025年11月18日（火）9:00～2025年12月1日（月）

■ファミマオンラインでさらにおトク！30%オフで揚げ物を購入できるクーポンが届く！

ファミリーマートのデジタルコマース事業ECサイト「ファミマオンライン」は、“とっておき”に出会える、をコンセプトに、限定グッズや地域銘品、ギフト商品などを幅広く取り扱うオンラインストアです。このたび、「ファミマのブラック“フライ”デー」の開催に合わせ、冬の贈り物やおうち時間を充実させる、揚げ物商品がおトクになる特別企画を実施いたします。期間中、ファミマオンラインの全会員様を対象に、対象の揚げ物ギフト商品にご利用いただける30%オフクーポンを3枚プレゼントいたします。

冬の贈り物として人気の高い、老舗・有名ブランドの本格的な揚げ物ギフトや、ご自宅で楽しめるフライ商品を、おトクにご購入いただけるチャンスです。ぜひご利用ください。

【ファミマオンラインクーポン概要】

期間： 2025年11月18日（火）0:00 ～ 12月1日（月）23:59

内容： 期間中、ファミマオンラインの全会員様を対象に、対象の揚げ物ギフト商品にご利用いただける30%オフクーポンを3枚プレゼントいたします。

・クーポンは、対象商品の購入時に利用可能です。（おひとり様1回限りファミマオンラインで利用可能なクーポンを3枚配布いたします）

・対象商品やクーポンの詳細につきましては、ファミマオンラインにてご確認ください。

ファミマオンラインURL： https://famima-online.family.co.jp/

■揚げ物だけじゃない！ホットドリンクもおトク！

ブラックフライデーの開催に合わせて、12月22日（月）まで、対象のホットドリンクを買うと次回使える30円割引券がレシートに印字されるおトクなキャンペーンを実施しております。

さらに、ファミペイを提示いただくことでファミマポイントを各50円相当還元します。

※対象商品は売場にてご確認ください。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

「ファミマのブラック“フライ”デー」キャンペーン 15 秒動画：

https://youtu.be/pCF3ILqLBdk