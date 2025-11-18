WOVN が「ISMS」および「ISO/IEC 27017」認証を取得

Wovn Technologies株式会社

この度、Wovn Technologies株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 鷹治）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際標準規格「ISO/IEC 27001:2022」、およびクラウドサービスを対象としたセキュリティ管理の国際標準規格「ISO/IEC 27017:2015」の認証を取得しました。本取得により、WOVN.io をはじめとした各種製品を導入いただく企業の皆さまに対して、システム運用体制およびクラウド環境のセキュリティ信頼性をさらに高め、より一層安全・安心にサービスをご利用いただける体制を確立いたしました。

■取得の背景

昨今、DX の進展に伴い企業のデジタル化が進む一方で、サイバー攻撃や情報漏えいなどのリスクが高まっています。また、日本企業のグローバル展開が加速する中で、WOVN への問い合わせも増加しており、金融機関や大手企業の社内システム、また個人情報を扱う Web サイト・アプリなど、高いセキュリティを求められる領域での利用も拡大しています。こうした背景を踏まえ、お客様に安全・安心にご利用いただける体制をより強固にするため、情報セキュリティマネジメントの国際規格「ISO/IEC 27001:2022」とクラウドサービスのセキュリティ管理規格「ISO/IEC 27017:2015」の認証を取得しました。これにより、国際基準に基づいた運用管理体制を強化し、信頼性の高いサービス提供を実現しています。

■ISMS および ISO 27017認証について

ISMS は、情報セキュリティマネジメントシステム（Information Security Management System）の略称で、組織が情報資産の機密性・完全性・可用性を体系的に管理するための仕組みを定めた国際規格「ISO/IEC 27001」に基づいています。この規格は、情報セキュリティに関するリスクを特定し、評価・管理するための要求事項を定義しており、組織全体での継続的なセキュリティ改善を目的としています。

また、「ISO/IEC 27017」は、クラウドサービスの提供および利用に特化した情報セキュリティ管理策を規定した国際規格です。クラウド環境における責任分担の明確化やデータ管理、アクセス制御など、クラウド特有のリスクに対応する具体的なガイドラインを提供しています。

※参考：情報マネジメントシステム認定センター 公式サイト

https://isms.jp/index.html

■認定の概要

◆認証規格 １.：ISO/IEC 27001:2022

- 認証登録日 ：2025年9月18日- 認証番号 ：JP25/00000277(https://isms.jp/lst/ind/CR_JP25_x002F_00000277.html)- 認証期間 ：ＳＧＳジャパン株式会社- 認証範囲 ：- - インターネット上のあらゆるデータを多言語化するためのソリューションの企画・設計・開発・保守・運用- - AIを活用した業務効率化ソリューションの企画・設計・開発・保守・運用- - 多言語化サービス 「WOVN.io ( WOVN.io, WOVN.app, WOVN.video, 翻訳Now. )」 の開発・保守・運用

◆認証規格 ２.：JIP-ISMS517-1.0 ( ISO/IEC 27017:2015 )

- 認証登録日 ：2025年9月18日- 認証番号 ：JP25/00000278(https://isms.jp/isms-cls/lst/ind/CR_JP25_x002F_00000278.html)- 認証期間 ：ＳＧＳジャパン株式会社- 認証範囲 ：- - 多言語化サービス 「WOVN.io ( WOVN.io, WOVN.app, WOVN.video, 翻訳Now. )」 の提供- - 多言語化サービス 「WOVN.io ( WOVN.io, WOVN.app, WOVN.video, 翻訳Now. )」 の提供における AWS の利用

■今後の展望

WOVN は、今回の認証取得により、お客様により安心して導入いただけるソリューション基盤を確立しました。今後も、さらなるサービス品質の向上とセキュリティ強化を通じて、お客様のグローバル展開やデジタル戦略を支えるパートナーとして伴走してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246