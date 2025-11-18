第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社:京都市南区、代表取締役社長:山路直貴）は、11月27日（木）、28日（金）に東京ビッグサイトで開催される化学工業日報社主催の「ケミカルマテリアルJapan2025」に出展します。

「ケミカルマテリアルJapan2025」は、化学企業および周辺産業が一堂に会し、最新の素材・技術・情報が集まる「化学が主役」の総合展示会です。３つの展示会と１つのフォーラムで構成されており、当社は「社会価値を創造していく」先端化学材料・製品を集めた『先端化学材料・素材総合展』に出展します。当社が現在研究を進める新たな材料を展示しますので、ぜひブースにお立ち寄りください。ご来場を心よりお待ちしております。

【出展概要】

1. 展示会名

ケミカルマテリアルJapan2025 https://www.chemmate.jp/

2. 期 間 2025年11月27日（木）～28日（金）10:00～17:00

3. 場 所 東京ビッグサイト南展示棟 ホール1・2 （東京都江東区有明3丁目11-1）

4. 小間番号 C-86

5. 展示内容



- 帯電防止剤用イオン液体～エレクセル(R) AS, MP, GRシリーズ <有機フッ素化合物 (PFAS) 規制に対応>



【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL.075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町48番地2

- LiB向け溶剤系ポリイミド ～エレクセル(R) EPI～ <高容量化による脱炭素社会への貢献>- セロオリゴ糖 <自然の力で地球に優しいものづくり>- 抗バイオフィルム化水系ウレタンコーティング材 <溶剤フリーで人と環境に優しい>- エアーケム（臭気中和消臭剤）