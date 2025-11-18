TVアニメ『光が死んだ夏』とZOZOTOWNがコラボレーション！描き下ろしイラストを使用した限定アイテムを11月21日より販売

株式会社ZOZO

TVアニメ『光が死んだ夏』とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、11月21日（金）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。

今回販売するのは、モノトーンの衣装で描き下ろした「辻中佳紀」「ヒカル」「田中」のイラストを使用した5型のグッズに、作中シーンやモチーフを落とし込んだ7型のアパレルアイテムを加えた計12型のアイテムです。

・受注販売期間：2025年11月21日（金）正午 ～ 2025年12月15日（月）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2062179

※11月21日（金）正午より商品公開

・お届け時期：2026年2月下旬～5月下旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

光が死んだ夏 × ZOZOTOWN Tシャツ（2種展開・各2色）：4,950円（税込）※画像は「B：白」ver.

光が死んだ夏 × ZOZOTOWN ロングスリーブTシャツB（2色展開）：6,600円（税込）※画像は「黒」ver.

光が死んだ夏 × ZOZOTOWN カーディガン：9,680円（税込）

光が死んだ夏 × ZOZOTOWN MA-1：19,800円（税込）

光が死んだ夏 × ZOZOTOWN バケットハット：5,500円（税込）

光が死んだ夏 × ZOZOTOWN アクリルスタンド・アクリルカードセット（3種展開）：2,640円（税込）※画像は「辻中佳紀」ver.

光が死んだ夏 × ZOZOTOWN チェキ4枚セット：2,640円（税込）