【忘年会早割】コスパ最強”焼肉食べ放題 焼肉ジャック 天王寺駅前店” 黒毛和牛も厚切り牛タンも！8名様以上で最大半額キャンペーン開催

株式会社DIC

株式会社 DIC（本社： 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305、代表取締役： 加納 明 ） が運営する「焼肉食べ放題 焼肉ジャック 天王寺駅前店」 は、2025年11月中のご予約を対象とした「忘年会早割キャンペーン」を実施します。11月25日(火)から12月11日(木)までの対象期間中、8名様以上のご利用でサイコロを振り、6が出るとお会計が50%OFFとなります。

https://www.hotpepper.jp/strJ003582139/

■キャンペーン背景

2025年10月にリニューアルオープン した当店を、忘年会シーズンにさらにお得にご利用いただきたく、早割キャンペーンを企画しました。「安ければいい」ではなく、肉質や雰囲気にもご満足いただける 忘年会をご提案します。

■店舗とキャンペーンの特徴

当店は、JR天王寺駅徒歩約1分 というアクセス良好な立地で、黒毛和牛や良質な肉をコストパフォーマンス良く楽しめる焼肉店です。 焼肉食べ放題は税込2980円からご用意。おすすめは、+1000円で「厚切り牛タン」などを含む『特撰牛タン食べ放題』にグレードアップできるプランです。

今回のキャンペーンは、8名様以上で全コースを対象に、サイコロチャレンジで「6」が出ればお会計が半額になるというものです。大人数での忘年会にも最適です。

■「忘年会早割キャンペーン」概要

キャンペーン名: 忘年会早割キャンペーン

予約受付期間: 2025年11月1日(土)～11月30日(日)

キャンペーン対象期間: 2025年11月25日(火)～12月11日(木)までの月曜日～木曜日

実施店舗: 焼肉食べ放題 焼肉ジャック 天王寺駅前店

内容:

上記期間中にご予約されたお客様。

対象期間中の月～木曜日に8名様以上でご利用。

お会計時にサイコロを振り、6が出ればお会計金額が50%OFFとなります。

対象コース: 全コース

■ お店の特徴＆ウリ

- 最大のウリは何といっても厚切り牛タンなどの『特撰牛タン』と『黒毛和牛』が食べ放題として堪能できる贅沢なお店。- 食べ放題プランのラインナップが豊富で、焼肉食べ放題がなんと2709円（税込2980円）～楽しむことができる。- ランチタイム（土日祝限定）の食べ放題でさらにお得に！

■ 推し・おすすめポイント

「映え」も味も両立：質のよい肉で味はもちろんのこと、「すごい！」となるようなおしゃれ、視覚的にも楽しめる料理も多数！

爆発的コスパ：食べ放題プランが「2,880円～（ランチ）」ディナーでも食べ放題2980円～などコスパが最強！

アクセス良好：駅からも非常に近くに位置しており、徒歩1～2分程度というのも魅力です。

雰囲気：強力なダクト＆綺麗な店内で居心地のいい雰囲気で楽しめる！

焼肉食べ放題 焼肉ジャック 天王寺駅前店は、超コスパの焼肉食べ放題のお店でありながら「安ければいい」ではなく、肉質や量、雰囲気も満足できる焼肉店となっております。

■ 店舗概要

店舗名：焼肉食べ放題 焼肉ジャック 天王寺駅前店

住所： 〒543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町16-9 毎日シルバービルディング7F

アクセス： JR/地下鉄谷町線・御堂筋線「天王寺駅」より徒歩約1分

電話番号： 06-4305-3844

営業時間： 月～金 16:00～24:00 / 土日祝 11:00～24:00

定休日： なし（1月1日を除く）

URL：https://www.hotpepper.jp/strJ003582139/course/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.jack.tennouji/

■会社概要

企業名： 株式会社 DIC

代表者： 代表取締役 加納 明

所在地： 〒 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305

事業内容：

1.飲食事業の経営、企画運営

2.経営コンサルタント

3.プロデュースおよびFC事業

URL： https://dic-food.com/