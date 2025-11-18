世界の防汚塗料及びコーティング市場：2031年に133億米ドルへ成長する高機能コーティング産業（CAGR 8.48%）
世界の防汚塗料及びコーティング市場は、海洋交通量の増加、商業船舶の大型化、環境対応型コーティングの普及を背景に急成長しています。市場規模は2022年の64.1億米ドルから2031年には133億米ドルへと拡大すると見込まれており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）8.48％という力強い成長を達成すると予測されています。この成長は、世界の海上物流、海洋エネルギー、レクリエーションボート需要の拡大と密接に連動しており、防汚性能の高度化が世界的な課題として注目されていることを示しています。
防汚塗料とは：船体を守る高度な海洋保護技術
防汚塗料（アンチファウリングペイント）は、船体に付着する藻類、フジツボ、貝類などの海洋生物の繁殖を抑制するための特殊なコーティングです。従来は有機スズ化合物や水溶性生物活性成分を配合した塗料が主流でしたが、海洋環境への配慮から、近年は無毒性・低環境負荷の次世代防汚剤へのシフトが加速しています。
これらの塗料は、船体表面を保護するだけでなく、海洋生物の付着による摩擦抵抗を軽減し、燃費向上や二酸化炭素排出削減にも寄与します。そのため、防汚塗料は経済性・環境性・安全性を兼ね備えた重要な海洋技術として、商業船舶、レジャーボート、海洋構造物など幅広い分野で活用されています。
市場成長を支える主要ドライバー
世界の防汚塗料市場の成長は、複合的な要因によって支えられています。まず、国際海運業の活発化により、商業船舶・貨物船・漁船の需要が拡大し、それに伴い高性能防汚塗料の採用が増加しています。特に、燃費削減や運航効率の向上が求められる現場では、防汚塗料による海洋抵抗の低減が直接的なコスト削減につながることから、導入効果は非常に大きいといえます。
さらに、IMO（国際海事機関）をはじめとする規制機関による環境規制の強化が市場の後押しとなっています。これは船舶の低炭素化戦略の一環であり、環境にやさしい防汚塗料への移行を促進しています。また、海洋レクリエーションの普及により、個人所有のヨットやボートのメンテナンス需要が高まっている点も市場拡大に寄与しています。
技術革新：次世代防汚ソリューションの進化
市場の競争は激しく、メーカー各社は新技術を用いた高性能コーティングの開発を進めています。特に、環境配慮型・非毒性防汚技術の研究が進展しており、自己研磨型コーティング（SPC）、フッ素系コーティング、シリコーンベースの滑面コーティングなど、多様なメカニズムをもつ新製品が登場しています。
これらの高度なコーティングは、海洋生物の付着を物理的に防止するだけでなく、塗膜寿命の長期化やメンテナンス周期の延長にも大きく貢献しています。特に、シリコーンやフッ素を基盤とした低摩擦コーティングは、燃費改善効果が高く、次世代の主流技術として注目されています。
主要な企業:
● The Sherwin-Williams Company
● Hempel A/S
● Jotun
● PPG Industries Inc
● Boero Yacht Coatings
● Chugoku Marine Paints Ltd
