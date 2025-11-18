中国の医療用品市場は、医療近代化の進展により2027年までに732億米ドルに達する見込み
中国の医療用品市場は、医療改革の強化、病院におけるデジタルトランスフォーメーション、そして感染予防への新たな重点化を背景に、急速な進化を遂げています。Astute Analyticaの最新分析によると、市場規模は2021年に539億6,320万米ドルに達し、2027年には732億2,870万米ドルに達すると予測されています。予測期間中は2022年から2027年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大すると見込まれています。この持続的な成長は、中国における医療消耗品、高度な創傷ケア製品、診断用品、感染制御材料に対する需要の高まりを、公的医療制度と民間医療制度の両方で裏付けています。
医療投資の増加が市場拡大を牽引
中国の医療分野は、かつてないほどの近代化を遂げています。政府投資の増加、病院インフラの急速な改修、専門クリニックや診断センターの拡大により、信頼性の高い高品質の医療用品に対する需要が高まっています。国民皆保険への移行と、特にパンデミックに起因する脆弱性への対応強化に向けた政府の取り組みは、必須医療消耗品の調達をさらに加速させています。
慢性疾患の増加と高齢化が需要を牽引
60歳以上の人口が2億8000万人を超える中国では、人口の高齢化が市場動向に大きな影響を与えています。糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患などの慢性疾患の有病率の上昇は、使い捨て医療用品、創傷ケア用品、輸液療法製品、外科用消耗品の消費量の増加につながっています。さらに、入院率の上昇と患者のケアサイクルの長期化により、病院は必須医療用品の在庫を増強せざるを得なくなっています。
感染予防と管理が重要な成長ドライバーとして台頭
パンデミック後の医療における優先事項は、病院、診療所、救急医療部門全体における感染予防と管理（IPC）システムの強化へと移行しています。これにより、PPE（個人用保護具）、滅菌消耗品、消毒剤、医療用マスク、手袋、使い捨て消耗品の需要が高まっています。政府がサプライチェーンのレジリエンス（回復力）と国内製造能力を重視していることも、地元メーカーのイノベーションと生産能力の拡張を促進しています。
デジタル化とスマートサプライチェーンによる効率性の向上
デジタルヘルスケアの変革は、医療用品の生産、流通、消費の方法を変革しています。AIを活用した在庫管理、スマート倉庫管理、予測分析の導入により、病院は材料の使用状況をより効率的に追跡し、廃棄を削減できます。メーカーは、中国の厳格な規制基準への準拠を確実にするため、IoTを活用した品質監視ツールを生産ラインに導入するケースが増えています。
競争環境
中国医療用品市場における主要プレーヤーとしては、四川ニガレ・バイオメディカル株式会社、江蘇省立康集団公司、山東喬派集団、上海ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、蘇州カプセルゲル株式会社などが挙げられます。広範な調査の結果、大手企業は安定した中国市場での地位を確立するために、合併・買収（M&A）などの様々な競争戦略を採用していることがわかりました。さらに、大手企業は小規模ブランドや国内企業を買収することで、地理的な境界を拡大しています。
セグメンテーション概要
