全国に72の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する大江戸温泉物語 君津の森にて、12月6日（土）より「いいふろ会員」ご提示で土・日・祝日・繁忙日ランチバイキングが500円OFFでご利用いただけるようになります。

■特典内容

・特典開始日 2025年12月6日（土）～・特典対象日 土・日・祝日・繫忙日・対象ホテル 大江戸温泉物語 君津の森限定・特典内容 ランチバイキング・入浴付ランチバイキング大人料金から500円引き・特典対象 大人（中学生以上）・ご利用方法 フロントにていいふろ会員マイページの画面をご提示ください。精算はフロントにて行います・ランチバイキング詳細は公式サイトをご覧ください https://x.gd/vr9g9※特典のご利用は会員様お一人様ずつの確認が必要です※グリーン会員、ゴールド会員共通の特典となります※ランチバイキング回数券との併用は不可となります

■ランチバイキングのご案内

【ランチバイキング】・営業時間 11:30～14:30（最終入場14:00、食事時間制限60分）ご予約不要

●平日（特典対象外）：大人1,970円、小学生720円、幼児320円、3歳未満無料●土・日・祝日（特典利用料金）：大人3,360円（2,860円）、小学生1,200円、幼児570円、3歳未満無料●繁忙日（特典利用料金）：大人3,910円（3,410円）、小学生1,270円、幼児580円、3歳未満無料※料金は消費税が含まれております

【入浴付ランチバイキング】・営業時間お食事 11:30～14:30（最終入場14:00、食事時間制限60分）ご予約不要ご入浴 11:00～20:00（最終入場19:00）●平日（特典対象外）：大人2,270円、小学生920円、幼児400円、3歳未満無料●土・日・祝日（特典利用料金）：大人3,660円（3,160円）、小学生1,420円、幼児670円、3歳未満無料●繁忙日（特典利用料金）：大人4,210円（3,710円）、小学生1,490円、幼児680円、3歳未満無料※タオルは別料金330円でレンタルできます※料金は消費税が含まれております

■首都圏からも好アクセス！豊かな自然と創作バイキングを楽しむ宿「君津の森」

首都圏から車で約1時間半と好アクセスで、思い立ったらすぐに行ける宿「君津の森」。宿から車で30～40分圏内に、人気のアウトレットパークや観光牧場が点在し、ファミリーやカップル、お友達同士など、誰と訪れても一日中楽しめるロケーションが魅力です。これからの季節は、紅葉の名所「亀山湖」や、関東で最も遅い紅葉を楽しめるスポットとしても知られる「養老渓谷」へも車で約40分と、秋のおでかけの拠点としても最適です。また、ランチバイキング単体のプランに加え、当館自慢の入浴がセットになったお得なプランもご用意しております。紅葉狩りや散策で疲れた体を、広々とした湯船でゆっくりと癒していただけます。

※大浴場「人工温泉光明石の湯」は天然温泉ではありません※ジェットバス・露天風呂は沸かし湯です（光明石の湯ではありません）■アクセス住所：〒292-1144 千葉県君津市法木384-119アクセス：館山自動車道 君津ICより約20分公式サイト：https://x.gd/u5O6n■いいふろ会員とは大江戸温泉物語グループの公式会員サービスです。年会費・入会料金無料、宿泊料金10％OFFやお得な会員限定特典やお得な情報をメールマガジンでお届けいたします。詳細はこちら https://x.gd/LQdqa【会社概要】■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月）■代表取締役：川粼 俊介■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国72施設。2025年11月現在）■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/