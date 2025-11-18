大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、2025年のクリスマスを心待ちにする期間を応援する「リポビタンＤ クリスマス限定ボトル2025」を2025年11月18日（火）から、数量限定、通販限定で当社通販サイト「大正製薬ダイレクト」等にて販売開始いたします。「アドカレ（アドベントカレンダー）」は、もともとイエス・キリストの降誕（クリスマス）を待ち望む期間の日数を数えるカレンダーです。毎日一つずつ窓を開ける喜びとワクワク感があります。最近では、特定のテーマについて皆で情報をリレー形式で共有し、コミュニティを盛り上げるオンライン上の文化としても広がっており、クリスマスの風物詩の一つとなっています。この限定ボトルは、「アドカレ」が象徴する“クリスマスを待ち望む特別な日々”に寄り添い、期待感を高めるデザインとしています。ご家族、恋人、ご友人、職場の同僚など、身近な大切な人へ、日頃の感謝や愛情とともに「頑張ってね」の気持ちを伝えたいクリスマス。デザインに込められた温かい想いと、リポビタンＤの一本一本がもたらす“ファイト！”のエールが、日々の活動を力強く後押しします。クリスマスは、日ごろの感謝や愛情を伝える特別な日です。この機会に、「たくさんの人に“ファイト！”を届けたい！」という声にお応えし、今年も限定ボトルをご用意しました。今年は、30本4,950円（消費税込）を送料当社負担でご購入いただけるセットをご用意。「アドカレのように毎日途切れないエール」として、愛や感謝の気持ちを届けたい方をリポビタンＤは応援します。

◇製品特長

・「アドカレ」をモチーフにした限定デザインボトル

◇製品概要

◇購入方法 「大正製薬ダイレクトオンラインショップ」

その他、下記サイト内の「大正製薬ダイレクト公式ショップ」でもご購入いただけます。Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10、auPAYマーケット、dショッピング、LINEギフト◇生活者の方からの製品に関するお問い合わせ お客様119番室 TEL：03-3985-1800

