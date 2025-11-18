世田谷区主催の持続的なビジネス・カルチャーを生み出すプラットフォーム「SETAGAYA PORT（セタガヤポート）」（事務局：dot button company株式会社）にて、地域のクリエイターと店舗が協働し、Instagram を活用した新しいブランディング支援を行う実験プロジェクト 「NEW FEED, NEW LIFE.」 を開始します。 本プロジェクトでは、**店舗（個人店・スモールビジネス）と、プロジェクトを共に推進するクリエイティブ運営メンバー（プロボノ）**の双方を募集します。「世田谷の商いを、もっと魅力的に。」 そんな思いから生まれた、デザイン × 地域 × SNS の共創プロジェクトです。

プロジェクト概要｜NEW FEED, NEW LIFE.

Instagram を活用し、「眠っている魅力」を可視化するブランディング支援プロジェクトです。 クリエイター（プロボノ）と実店舗がチームとなり、約2.5か月の期間で企画～発信～検証までを一緒に進めていきます。・実施期間：2025年12月～2026年2月末・主催：SETAGAYA PORT・企画・監修：ワヴデザイン株式会社

募集①｜共創店舗（個人店・スモールビジネス）

■ 対象店舗世田谷区内で実店舗を運営する、地域密着型の個人店・スモールビジネス（BtoC）。 飲食・物販・サービスなど、事業主やスタッフの顔が見える店舗を想定しています。＜対象に含まれる店舗＞・個人事業主による店舗・1店舗のみ運営する小規模法人・フランチャイズ加盟店でも、独自発信や地域との関わりを重視している店舗※チェーン店・多店舗展開企業は対象外■ 共創内容Instagram ブランディング設計（12月）・コンセプト・トーン設計・プロフィール文改善・統一ビジュアル案の作成・投稿テーマ・構成プランの提案新規顧客獲得施策（1～2月）・投稿/リール制作をプロボノと協働・撮影・投稿文のサポート・投稿分析（リーチ・エンゲージメント）※Instagram の投稿や配信は、貴店舗ご自身にて実施していただきます。※運用は店舗アカウントを用い、主体は店舗側となります。プロボノメンバーは企画・制作・分析の領域で伴走支援を行います。合同フィードバック会（全5回予定） 三軒茶屋・下北沢・池尻エリアのワークスペースで開催 （※詳細は参加店舗と調整）■ 募集店舗数3店舗を予定■ 店舗応募フォーム （2025年11月30日（日）18:00締切）

【共創店舗募集】詳細はこちら

募集②｜クリエイティブ運営メンバー（プロボノ）

https://forms.gle/uGqVPNBVuui4MzN18https://setagayaport.jp/news-events/newfeed_newlife_store

企画・デザイン・SNS運用・写真/動画撮影・編集など、地域の商いを“伝わる形”にする役割を担うメンバーを募集します。■ 活動内容・店舗との進行・フォローアップ・Instagram改善（投稿企画・撮影・編集）・ブランドトーンの整理・方向性設計・成果レポートの作成・月2回の全体ミーティング＆フィードバック会■ 募集概要・活動期間：2025年12月～2026年2月末・募集人数：最大10名・対象：SETAGAYA PORT登録メンバー※運営メンバーは、SETAGAYA PORTメンバーであることが必須となります。メンバー登録はこちらから！

https://page.line.me/170xhzbs?openQrModal=true

■ こんな方におすすめ・デザイン/SNSに興味がある・スキルを活かしたい・実践を通じてスキルアップしたい・地域のお店を支援してみたい・横のつながりをつくりたい■ プロボノ応募フォーム （2025年11月30日（日）18:00締切）

オンライン説明会（対象:プロボノ参加をご検討されている方）

https://forms.gle/eqnfpJeWr8KR8KCv8

※どんな内容なのか、まずは話を聞いてみたい方へ・開催日：2025年11月26日（水）19:00～19:30・場所：オンライン（Zoom）・詳細はこちらからご覧ください。

背景｜SETAGAYA PORT × ワヴデザインが目指すもの

https://setagayaport.jp/news-events/newfeed_newlife_creativemember

ワヴデザイン株式会社（https://wab.cc）はブランディング・Web・SNS運用支援を一貫して手掛け、 GOOD DESIGN AWARD ほか、多数の受賞実績を持つデザイン会社です。

代表・松本龍彦 氏は長年世田谷に暮らし、地域に根ざしたクリエイティブ活動を続けてきました。「大好きな世田谷で、自分のデザインの力を活かし、地域の魅力をもっと多くの人に届けたい」 - ワヴデザイン株式会社 代表 松本 龍彦そんな思いから、地域とクリエイターが共に動きながら“新しい発信のかたち”を探る本プロジェクトが生まれました。

プロジェクトスケジュール

12月:企画・ブランディング/各店舗とのヒアリング・方向性設計1月:発信・制作/撮影・リール投稿・改善施策2月:成果共有/最終フィードバック・レポート作成

注意事項

・ネットワークビジネス・宗教勧誘を目的とする参加は不可・暴力団員その他これらに準ずる者は参加不可・交通費は自己負担・申込内容に不備がある場合は応募無効となる場合あり・プロジェクト中の様子を撮影し、HP/SNS等で公開する場合がありますお問い合わせSETAGAYA PORT 事務局 info@setagayaport.jp

SETAGAYA PORT について

“ここから、世田谷をリミックスする”をコンセプトに、 世田谷発の持続的なビジネス・カルチャー創出を目指すプロジェクト。 20～40代の若手を中心に、企業・スタートアップ・フリーランス・大学・金融機関など多様なプレイヤーが参加する共創プラットフォーム。公式サイト

https://setagayaport.jp/