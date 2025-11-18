株式会社ネクストジェン（本社:東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：大西 新二）は、2025年12月4日に株式会社名古屋証券取引所が主催する「名証ＩＲセミナー オンライン個人投資家向け企業説明会」に登壇いたします。2025年11月19日開示予定の【2026年3月期 上期決算説明資料】に関する内容や事業概要、成長戦略などについて解説予定です。当社に関するご理解や当社株式のご検討に際してご参考となれば幸いです。 ▼詳細ページはこちら▼https://www.nse.or.jp/news/2025/1009_10980.html

登壇者：管理本部 経営企画部 部長 古谷野 亮

イベント概要

【日 時】2025年12月4日（木）18:30～20:00（入室開始は18:10～）当社登壇時間は、19:20～20:00 となります。【配信方法】Zoom ウェビナー【主 催】株式会社名古屋証券取引所【参加料】無料（ただし、事前申込制）【対 象】個人投資家向け【申込方法】名古屋証券取引所のWebページよりお申し込みください（https://www.nse.or.jp/news/2025/1009_10980.html）

ネクストジェンについて

当社は2001年に創業、電話通信網にIP（Internet Protocol）技術を持ち込むことで、専用設備をソフトウェア化する画期的なイノベーション、通信価格の劇的な低下につながる技術革新をリードしてきました。いわば、日本の音声コミュニケーション・ネットワークを変革してきた真のパイオニア企業です。当社が提供するソフトウェアやサービス、システムは、日本の４大通信キャリアに採用され、その技術を基盤に開発された一般企業向け商材は、官公庁始め多くの大企業、コンタクトセンターなどで活用されています。採用の理由は、海外を含む多様なネットワークとの接続実績に基づく信頼性、安定した通信品質にあります。これまで蓄積した技術・ノウハウを基に、ひとつは音声通信に関する幅広いソフトウェアやサービス、システムを提供する事業を行っています。例えば、クラウド PBXサービス（内線電話交換システムのソフトウェア化・クラウド化）、音声収録とAIによる音声認識システム、CPaaS（多様なコミュニケーション手段のプラットフォーム・サービス）を活用したDXソリューション、クラウド音声サービス基盤の提供などです。もう一つの事業としては、今後さらにニーズが高まるであろう企業業務アプリケーションのクラウド化をサポートするクラウドDX事業、例えば、通信事業者が必要とする複雑な課金システムのローコードクラウド化や業務のコンサルティングを含めたシステムのクラウド化支援サービスなど、当社のクラウドサービスの提供を通して得られた技術・ノウハウを活用した顧客のクラウドリフトやシフトの支援サービスの事業化を進めています。公式 Web サイト: https://www.nextgen.co.jp/ 公式 Facebook ページ: https://www.facebook.com/NextGen.Inc※掲載されている会社名・商品名・サービス名は、原則として各社の商標または登録商標です。

