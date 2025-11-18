【木村屋總本店】＜新商品＞カカオの香ばしさUP！「ジャンボむしケーキ 冬のチョコ」が新しくなって登場。京風きなこ使用「ジャンボむしケーキ 黒みつきなこ」「世界のグルメパン ラザニア味」など新商品8種類

株式会社木村屋總本店

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）より、2025年12月1日から関東近郊のスーパー・小売店で販売する新商品8種類をお知らせいたします。

■キムラヤのパン：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws)

12月新商品は、冬限定のジャンボむしケーキ「冬のチョコ」「黒みつきなこ」が登場。「冬のチョコ」は昨年と比較し、カカオの香ばしさUP！甘さを抑えてカカオの香ばしさを引き立てました。「黒みつきなこ」は、京風きなこの香ばしさと、黒糖シロップのまろやかな甘さとなっております。さらに、新シリーズ「世界のグルメパン」からは、“ラザニア味”が新登場。トマトの酸味とチーズの香ばしさが絶妙にマッチした、まるでラザニアのような奥深く濃厚な味わいをお楽しみいただけます。冬のティータイムや軽食に、ぜひお試しください。

新商品ラインナップ

■ジャンボむしケーキ 冬のチョコ

カカオ香る、濃厚でコク深い味のしっとり口溶けのよいむしケーキです。

価格：168円(税込)

■ジャンボむしケーキ 黒みつきなこ

ジャンボむしケーキ 黒みつきなこ

きなこの香ばしさと黒みつの甘みが調和した和の味わいに仕上げた、しっとり口溶けのよいむしケーキです。（京風きなこ使用）

価格：168円(税込)

■世界のグルメパン ラザニア味

世界のグルメパン ラザニア味

トマトの酸味を効かせたまろやかなラザニアフィリングと香ばしいチーズを組み合わせました。

まるでラザニアのような、奥深く濃厚な味わいを手軽にお楽しみいただけます。

価格：168円(税込)

きなことつぶあんぱん

■きなことつぶあんぱん

香ばしいきなこあんと、北海道産小豆のつぶあんを２層に仕立てました。異なる食感と風味のハーモニーが、最後まで飽きずに楽しめます。

価格：168円(税込)

ジャンボむしケーキ 香るシナモン

■ジャンボむしケーキ 香るシナモン

香り豊かなシナモン広がる、懐かしくやさしい味のしっとり口溶けのよいむしケーキです。

価格：168円(税込)

チキンカレーパン

■チキンカレーパン

チキンの食感を活かした、スパイス感が際立つ味わい深いカレーを包みました。

価格：168円(税込)

ふんわりチーズクリームパン

■ふんわりチーズクリームパン

生地にクリームチーズを練り込み、３種のクリームをブレンドしたミルキーなチーズクリームを包みました。スフレチーズケーキのような軽やかな味わいです。

価格：168円(税込)

柚子あんドーナツ ５個入

■柚子あんドーナツ ５個入

国産柚子のピールとペーストを加えた、さわやかな風味広がる柚子あんを包みました。

価格：329円(税込)

販売概要

発売日：2025年12月1日(月)

販売店舗：関東近郊のスーパー・小売店

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります。

※販売店舗によって商品が異なる場合があります。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp

オンラインショップ: https://kimuraya-net.jp

X( 旧Twitter )：https://x.com/kimuraya_1869

Instagram：https://www.instagram.com/kimuraya1869

Facebook：https://www.facebook.com/ginza.kimurayasohonten

LINE：https://lin.ee/BauYyjl

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873

9：00 ～ 17：30 （日・祝日を除く）/ https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry