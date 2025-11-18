【高知県大豊町】11月22日（土）、23日（日）に「星空鑑賞会」を開催！

株式会社FoundingBase


高知県大豊町にあるアウトドア宿泊施設「ゆとりすとパークおおとよ」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は、11月22日（土）と23日（日）に「星空鑑賞会」を開催します。


星空鑑賞会とは


標高777mにある「ゆとりすとパークおおとよ」では、周囲に街灯がないため、満点の星空をみることができます。


当日は、星空案内の専門家「星のソムリエ」による星座解説や望遠鏡を使った天体観察を通して宇宙の広がりを体感いただけます。


また、「いっかくじゅう座α（アルファ）流星群」が活動のピークを迎えるため、夜空を横切る流れ星をみることができるかもしれません。


荒天時は、室内で「星の神話」や「星空の豆知識」を紹介します。


ゆとりすとパークおおとよで、満天の星空をお楽しみください。


イベント概要


イベント名：「星空鑑賞会」


開催日程　：11月22日（土）、23日（日）


開催時間　：18:30-20:00　


会　場　　：ゆとりすとパークおおとよ　管理棟


アクセス　：JR大杉駅から車で約20分


料　金　　：800円（税込）


予約方法　：Googleフォームまたはお電話（0887-72-0700）にて承ります。


予約期間　：上限に達し次第、受付終了


※雨天決行（曇天・雨天の場合は室内にて星のソムリエによる星座解説、神話紹介などを行います）


※当日はかなり冷え込みますので、暖かい格好でお越しください。


詳細はこちら :
https://yutorisuto.jp/news/20251110

ゆとりすとパークおおとよについて




ゆとりすとパークおおとよは、標高750ｍにあるアウトドア宿泊施設です。


施設内にはコテージ、ログハウス、キャンプサイト、RVパークをご用意し、旅の目的に応じて最適な過ごし方を提供しています。


「雲の上の感動を、いつでも」をコンセプトに、うんかいデッキからは四国山地の広大な山並みと太平洋が一望できるほか、早朝には雲海、夜間は満天の星空といったここだけの絶景とともに滞在をお楽しみいただけます。


施設情報

ゆとりすとパークおおとよ


〒789-0315　高知県長岡郡大豊町中村大王4037-25


営業時間：10:00-17:00（定休日：火曜日、GWや夏休み等は無休）　


電話番号：0887-72-0700


アクセス：JR大杉駅から車で約20分


HP 　　 ：https://yutorisuto.jp/


本リリースに関するお問い合わせ


ゆとりすとパークおおとよ


電話番号：0887-72-0700


メール　：yutorisutopark@foundingbase.jp


株式会社FoundingBase 会社概要


私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。


事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。



本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1
代表者　　：代表取締役　山本賢司
設立　　　：2014年2月


HP 　　　：https://foundingbase.jp
事業内容　：
・シティプロモーションの企画・運営


・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営


・高校魅力化や公設塾の企画・運営


・観光宿泊施設の企画・運営


・道の駅の運営および一次産業支援


・自治体コンサルティング


・職員採用支援


・その他、"地域共創"に伴う活動全般