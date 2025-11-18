米国ユニコーン企業100社リスト【2025年10月版】公開

HiJoJo Partners株式会社

HiJoJo Partners株式会社より米国ユニコーン企業100社リストの最新版をお届けします。

HiJoJo Partners株式会社が独自に作成する「UNICORN 100」について、その最新版となる「UNICORN 100 （2025年10月版）」を、個人投資家向けオンライン投資プラットフォームである「HiJoJo.com(https://www.hijojo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=mail&utm_campaign=unicorn100)」の下記URLにて公開いたしました。

公開URL： https://www.hijojo.com/unicorn100(https://www.hijojo.com/unicorn100?utm_source=prtimes&utm_medium=mail&utm_campaign=unicorn100)

※「UNICORN 100」は米ユニコーン企業（企業評価額が10億USドルを超えているが上場はまだしていない急成長スタートアップ企業の総称）から企業評価額順に100社を抽出したもので、当社独自の評価基準に基づいて順位付けしています。

【HiJoJo.comについて】

個人投資家のためのユニコーン投資プラットフォームHiJoJo.comです。

詳細は、HiJoJo Partners株式会社ホームページ（https://www.hijojo.com/(https://www.hijojo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=mail&utm_campaign=unicorn100)）をご参照ください。

【HiJoJo Partners株式会社について】

我が国スタートアップ投資の民主化をミッションとして2017年11月に創業。ユニコーン企業を中心としたミドル、レイトステージの非上場スタートアップ企業に投資するファンドを組成・販売・運用。海外の有力スタートアップ投資家や起業家のインナーサークルにアクセス可能な独自ネットワークを持ち、豊富なスタートアップ投資経験に裏付けられた調査能力を有する。

登録番号： 関東財務局長（金商）3065号

登録業務： 第二種金融商品取引業

加入協会： 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会