ファミリーマートにQuizKnock（クイズノック）が登場！30秒で学べて笑える、クイズエンタメ番組『ファミQノック』がFamilyMartVisionで放映スタート！
ファミリーマート店舗内（一部地域除く）のリテールメディアを運営している株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藏田 一郎、以下当社）は、新番組「ファミQノック」（以下、当番組）の放映を2025年11月18日（火）から開始いたします。
当番組は買い物の合間やレジ待ちのわずかな時間に、30秒で誰でも気軽に楽しく学べて笑えるクイズをお届けするクイズエンタメ番組です。出演するのは、YouTube登録者数250万人以上、クイズ王の伊沢拓司率いる知的エンタメ集団・QuizKnock。テンポのよい掛け合いと“なるほど！”な解説で、誰もが気軽にクイズの世界に浸れます。
番組では、漢字クイズや重ね書きクイズ、テーマしりとりなど、QuizKnockらしい多彩な企画を展開。さらに、1年間を通してさまざまなクイズ企画が登場予定で、放送のたびに新しい発見や学びが楽しめます。
■放映開始日
2025年11月18日（火）～
※放映内容・放映期間・放映時間は予告なく変更される場合がございます。
※地域によって放映していない場合がございます。
※FamilyMartVision設置店舗に限ります。
▼FamilyMartVision設置店舗はこちら▼
https://gate-one.co.jp/map/
▼FamilyMartVision番組情報はこちら▼
https://gate-one.co.jp/program/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆QuizKnockとは
QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTubeチャンネル登録者数は250万人を突破。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆FamilyMartVisionとは
全国47都道府県にあるファミリーマートには、毎日1,500万人以上のお客さまが訪れます。株式会社ゲート・ワンは、このお客さまとの接点を持つファミリーマート店舗をメディアと捉え、全国のファミリーマート店内に設置される大画面のデジタルサイネージ
「FamilyMartVision」から、旬なエンタメ情報や、アート、ニュース、地域情報等、来店されるお客さまへ、様々な魅力あふれる映像コンテンツを配信しています。加えて、エリア別や時間帯別のターゲティング配信や、サイネージの視認率や店頭での購買などの広告効果の可視化、株式会社データ・ワンの持つ購買データを活用したデジタル広告サービスとの連携をすることで、より高度な広告サービスを整備し、広告主となる企業へ新たな付加価値を提供してまいります。
◆株式会社ゲート・ワン概要
会社名：株式会社ゲート・ワン
代表者：代表取締役社長CEO 藏田 一郎
所在地：東京都港区芝浦三丁目1番21号
資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）
設立：2021年9月24日
事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ配信を行うメディア事業
ホームページ：https://gate-one.co.jp