株式会社FJネクストホールディングス(本社：東京都新宿区 代表取締役社長：肥田 恵輔、証券コード：8935)の100％子会社である、株式会社FJネクスト(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：肥田 幸春)は、分譲マンション「ガーラ・プライム川崎西口」(総戸数110戸)の販売[申込受付]を11月20日(木)より開始いたします。





外観イメージ





〈ガーラ・プライム川崎西口の主な特長〉

◆躍動する大都市を間近に、充実した生活利便性を享受する恵まれた住環境

「ガーラ・プライム川崎西口」の徒歩圏には、「ラゾーナ川崎プラザ」「ラ チッタデッラ」といった大型商業施設や「ミューザ川崎」のような最先端の情報・文化と出会えるアカデミックな複合施設が建ち並び、快適な住環境が整っています。

また、「京急川崎」駅前では民官一体となった再開発計画が進行中。グローバル企業の拠点となる地上24階建の複合ビルと、文化交流施設を含む地上11階建の中層ビルが建設される予定です。高機能オフィスや商業・文化施設が集積し、川崎のブランド価値はこれからも進化し続けます。









◆「品川」や「羽田空港」へ直結する機動力に優れたマルチアクセス

JR「川崎」駅は、JR東海道本線・京浜東北線・南武線・上野東京ラインの4路線が利用できるターミナル駅。 品川や東京をはじめとした首都圏主要エリアへのダイレクトアクセスが可能です。また、京浜急行本線「京急川崎」駅からは、羽田空港や横浜へ直通で繋がるなど、卓越した交通利便性を誇ります。









◆居住者ニーズを追求した機能的な仕様設備・建物構造

【セキュリティ・安全性】

■先進のカードキーシステムを導入。1枚のカードでオートロック・エレベーター・玄関と各住戸に入るまで3重の施錠でより高い安全性を実現しました。カードキーは財布にも入るスリムなデザインで、電波・磁気・結露などの影響を受けず、キー交換も容易に行えます。

■シャッター付きドアスコープをはじめ、防犯用のドアロック部分カバー、強固な耐久性のドアガードなど、玄関ドアのセキュリティ面にも配慮しました。





【毎日の暮らしを支える確かな構造】

■アースドリル拡底工法により杭径約1,800～3,000mmの杭を1本、アースドリル拡頭拡底工法により杭径約1,500～2,800mmの杭を11本構築し建物を支えています。

■居室内の遮音性に配慮し、すべての居室に二重床・二重天井構造を採用しています。

■外の冷気が住戸内に伝わるのを軽減するため、マンション躯体に沿って室内側に約30mm厚、最下階住戸のスラブ下は約40mm厚の断熱材を配しました。また、屋上の屋根部分は約40mm厚の外断熱としています。





【マンションライフを手厚くサポート】

■ご入居者様向けの専用窓口「ガーラコンシェルジュサービス」は、長く安心してお住まいいただけるよう、マンション生活におけるご相談やご要望を承ります。

■全ての専有部に快適なインターネット接続環境(住戸内最大1Gbps)を提供します。無線LAN環境でもインターネットをご利用いただけます。





【こだわりの住戸設備】

■Siセンサー付き2口ガスコンロ［グリル付き］、節水機能付きのシングルレバー混合水栓、耐震ラッチ付きキッチン吊戸棚など機能性、デザイン性ともに優れたシステムキッチンを採用しました。

■バスルームには全戸にオートバスと浴室乾燥機を設置。ボタン1つでいつでも快適なバスタイムが楽しめ、また、天候や時間を気にすることなく洗濯物を乾かすことができます。

■住戸の水まわり空間は、バスルーム・パウダールーム・トイレ全てが独立プランとなっており、居住者ニーズを実現した都市生活にふさわしい設えとなっています。





エントランスイメージ





エントランスホールイメージ





＜物件概要＞

所在地 ： 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目53番1(地番)

神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目53番地1(所在地)

※住居表示制度未実施

交通 ： JR東海道本線・京浜東北線・南武線

上野東京ライン「川崎」駅まで徒歩9分

京浜急行本線・大師線「京急川崎」駅まで徒歩14分

売主 ： 株式会社FJネクスト

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造 地上14階

総戸数 ： 110戸

間取り ： 2K・1DK

専有面積 ： 25.72m2～25.94m2

竣工 ： 2026年3月下旬予定

ホームページ： https://www.gala-series.com/gpm-kawasakinishiguchi/





現地案内図





現地上空からの航空写真





【株式会社FJネクストホールディングス 会社概要】

商号 ： 株式会社FJネクストホールディングス

所在地 ： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

代表 ： 代表取締役社長 肥田 恵輔

設立 ： 1980年7月

資本金 ： 27億7,440万円

免許番号 ： 国土交通大臣(6)第5806号

事業内容 ： グループ会社の経営管理、不動産特定共同事業、

不動産売買、賃貸

加盟団体 ： 一般社団法人全国住宅産業協会、公益社団法人全日本不動産協会、

公益社団法人不動産保証協会、公益財団法人東日本不動産流通機構

ホームページ： https://www.fjnext-hd.co.jp/









【株式会社FJネクスト 会社概要】(売主)

商号 ： 株式会社FJネクスト

所在地 ： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

代表 ： 代表取締役社長 肥田 幸春

設立 ： 2021年4月

資本金 ： 2億円

免許番号 ： 国土交通大臣(1)第9976号

事業内容 ： ガーラマンションシリーズの企画開発

不動産の売買、仲介、賃貸

加盟団体 ： 公益社団法人全日本不動産協会、首都圏中高層住宅協会、

公益社団法人不動産保証協会、公益財団法人東日本不動産流通機構

ホームページ： https://www.fjnext.com/