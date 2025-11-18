テレビ新広島（広島県南区）は、広島県内のスポーツ界の発展と、将来世界で活躍する選手の育成支援を目的として、「第28回広島県スポーツ振興チャリティーゴルフ大会」を12月15日（月）に開催します。大会には、広島東洋カープ、サンフレッチェ広島、プロゴルフ界、競輪・ボート選手など、広島のスポーツシーンを代表するプレーヤーが参加します。また、大会後にはサイン入りグッズを集めたチャリティーオークションも実施し、チャリティー基金の募金を行います。

大会の趣旨とこれまでの歩み

この大会は、広島県内のスポーツ振興と若手選手の育成支援を目的に平成8年から実施しており、今回で28回目を迎えます。コロナ禍で開催できない期間もありましたが、多くの皆さまにご参加をいただき、これまでに累計約1億5,200万円を（公財）広島県スポーツ振興財団へ寄付してきました。

アスリートが一堂に会するスポーツチャリティー

今年も広島東洋カープ、サンフレッチェ広島、プロゴルファー、競輪・ボート選手など多くの著名アスリートが参加し、ゴルフを通じたスポーツ振興チャリティーを展開します。参加予定者には倉本昌弘プロ、佐伯三貴プロのほか、カープやサンフレッチェ選手、その他プロゴルフ選手が名を連ねています。

チャリティーオークションも実施

大会後には、カープやサンフレッチェ選手、プロゴルファーのサイン入りグッズを中心としたチャリティーオークションをオンラインで開催します。大瀬良選手・森下選手のグッズなど、レアアイテムが出品予定です。オークションの詳細については、12月中旬に別途リリースを予定しています。今年も広島のスポーツ振興に寄与する機会として、多くの方々にご参加いただけるよう情報発信を続けてまいります

実施概要

【広島県スポーツ振興チャリティーゴルフ大会】日時：2025年12月15日（月）9:00 ショットガンスタート場所：広島カンツリー倶楽部 西条コース〒広島県東広島市西条町下三永730-10TEL：082-426-0123主催：広島県スポーツ振興チャリティーゴルフ大会実行委員会後援：中国新聞社・中国放送・広島テレビ・広島ホームテレビ・テレビ新広島・広島エフエム放送・NHK広島放送・広島県ゴルフ協会企画運営：テレビ新広島・ブリヂストンスポーツ参加予定者：倉本昌弘プロ、佐伯三貴プロ、カープ・サンフレッチェ選手、その他プロゴルフ選手寄付先：（公財）広島県スポーツ振興財団

【チャリティーオークション】開催日時：2026年1月11日（日）13:30 ～ 2026年1月18日（日）23:00参加方法：テレビ新広島トップページ → 「広島県スポーツ振興チャリティーオークション」※ヤフオクから参加可能、携帯・スマートフォン対応、QRコード利用可出品予定：カープ 大瀬良選手・森下選手など