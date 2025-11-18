日頃より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

花園近鉄ライナーズ（旧：近鉄ラグビー部）とリコーブラックラムズ東京（旧：リコーラグビー部）は1976年の開始から続く両チームの「定期戦」が本年でついに50回目という節目を迎えました。

両チームは1970年代より社会人ラグビー界を代表する存在として、1973年、1974年の全国社会人大会決勝で連続して激突するなど、長い歴史の中で互いに競い合ってきました。

今回この節目を記念し、当時の黄金期を支えた、今里良三氏（近鉄・元日本代表）と水谷眞氏（リコー・元日本代表）のお二人による特別対談が実現しました。定期戦誕生の背景、当時の激戦の舞台裏、そして現在のチームへのエールなど、50年の積み重ねを物語る貴重な内容となっております。

本対談の全文は、両チームの公式ホームページにて公開いたします。

花園近鉄ライナーズ

https://hanazono-liners.jp/50th_rams_liners

リコーブラックラムズ東京

https://blackrams-tokyo.com/news/information/2025-2026/20251118a.html





対談の様子（左から）今里良三氏、水谷眞氏



