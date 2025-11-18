2025年11月 18日（日本語版）航海最適化と気象情報分野のグローバルリーダーである StormGeo（本社：ノルウェー）は、船舶の燃費削減・安全航行・排出管理を統合的に支援する「Voyage Intelligence（ボヤージ・インテリジェンス）」プラットフォームの提供を強化している。同社は世界26拠点、700名以上の専門家を擁し、船社・船隊管理者の業務に深く組み込まれた 10のグローバルサポートセンターを通じて 24時間365日の運航支援を提供している。StormGeo は、航海データ、気象解析、AI予測、船舶性能管理を一元化することで、海運業界が直面する「安全」「燃費」「排出管理」「遅延」「バンカーコスト」などの課題を総合的に改善することを目指す。StormGeoのコアバリュー：データ × テクノロジー × 専門知識StormGeoのVoyage Intelligenceは、AIによる高精度の気象モデル、船体抵抗・洋流・歴史データを用いた航海予測をはじめとして、リアルタイムセンサー情報やCO₂排出のバリデーションデータ等を組み合わせることで、船社に「信頼できる意思決定基盤」を提供している。また、24/7 グローバル支援体制（10センター / 300名以上）で船社の運航チームの延長線として機能し、天候急変時のルート変更や遅延対策、港湾スケジュール調整などを即時支援しているのも強みの一つ。また、AIS情報や高頻度センサーデータ、CO₂排出量（CII、EU ETS、FuelEU Maritime対応）などの検証済みデータを活用。リアルタイムでの運航判断を支えるだけでなく、船隊全体の排出管理やパフォーマンス分析にも対応する。航海最適化から排出管理まで、シームレスに統合バンカー管理（s-Bunkers）**では、最適なバンカーポートの選定から調達プロセスの効率化までを支援し、時間と燃料を総合的に考慮したコスト最適化を図る。燃料費の高騰や調達環境の変動が続く中、船社にとって大きなメリットとなる。一方、**排出管理（Emissions Management）**では、燃料種別に応じたCO₂排出量を精密に算定し、CII、EU ETS、FuelEU Maritime といった国際規制に準拠したレポートを自動生成。環境規制が強化されるなか、船社のコンプライアンス対応を大幅に効率化する。さらに船舶性能分析（s-Insight）では、航海中の燃費悪化や船体抵抗の変化をリアルタイムに検知し、必要に応じて改善策や ROI 評価を提示。船隊の運航効率を継続的に高めるための基盤として機能する。加えて、船上向けの**デジタルツール（s-Planner）**は、航海計画のデジタル化やルート遵守の可視化を実現し、航海中のナビゲーショナルコンプライアンスを確保する役割を担っている。

統合型運航モデルで効率化と排出削減を支援同社は、予測型ルーティング、リアルタイム最適化、排出規制コンプライアンス、パフォーマンス分析、バンカーROI評価を組み合わせた「Connected Voyage Approach（統合型航海アプローチ）」を提唱。一つのプラットフォーム上で航海データが連動することで、1航海単位の燃料消費・所要時間・排出量を総合的に最適化し、運航負荷の軽減にもつながるとしている。StormGeoのシンガポール事務所代表のCarolyne-Wallmarkは、「海運業界の脱炭素化とデジタル化が加速する中、正確なデータと専門家支援を組み合わせた運航最適化こそが、船社の競争力を左右する」として、「今後もVoyage Intelligenceの機能強化を継続する方針だ」と話す。

■ StormGeoについてStormGeoは、大胆に変革する環境下と不安定な市場下において、気象情報に敏感な企業の経営上の課題を引き出し、リードできるように支援を行う、業界を牽引する、テクノロジー・プロバイダーです。自然と気象のインテリジェンスを核に、StormGeoの技術革新と専門家による知見は、持続可能な未来の実現に向けて、データを人、産業、自然を守る行動に変革させていきます。世界中に拠点を置き、24時間365日体制で業務を行うStormGeoの業界専門家、アナリスト、技術者は、お客様の意思決定を強化するタイムリーで実用的な洞察力を提供し、支援を行なっています。StormGeoはアルファ・ラバルの一員です。詳細については以下をご参照ください。www.stormgeo.com◆報道関係者の方々へ 当プレスリリースに関わるお問合わせはこちらまでお願いします。Blue-C PR ManagerIsabelle Loh Mobile: +47 998 60 556/Email: isabelle@blue-c.noスターマリン・パブリックリレーションズ株式会社 (日本語版)吉田 麻貴 Mobile: +81 80 3398 3726 / Email: maki@starmarinepr.com