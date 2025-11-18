MiYO ORGANIC¡Ê¥ß¥è¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤¬WÂçºå¤Ë¤ÆÆ³Æþ³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥è¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜÈþÂå¡¢°Ê²¼¡ÖMiYO ORGANIC¡×¡Ë¤Ï¡¢WÂçºå¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4ÃúÌÜ1-3¡Ë¤Ë¡¢ÃÝÁÇºà¤ä»æÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºï¸º¤·¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÝ»õ¥Ö¥é¥·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
À¤³¦Ãæ¤Ç¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¡¢¥ê¥¾ー¥È¤Î¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£µÚ¤Ó¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖServe 360: Doing Good In Every Direction¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖW¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÆüËÜÍ£°ì¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖWÂçºå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢MiYO ORGANIC¤¬¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£MiYO ORGANIC¤Ï¡¢2020Ç¯¥Ö¥é¥ó¥É¥íー¥ó¥Á°ÊÍè¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤«¤Ä¡¢¾å¼Á¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¶õ´Ö¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WÂçºå¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ï³é¤·¤Ê¤¤Í£°ì¤Î½Û´ÄÁÇºà¤Ç¤¢¤ëÃÝ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÝ»õ¥Ö¥é¥·¡¢ÃÝ¥Ø¥¢¥³ー¥à¡¢»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤¬ÃÝÁÇºà¤Ç½ÐÍè¤¿ÌÊËÀ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏFSCÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿»æÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸º¤é¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤âWÂçºå¤Ç¤Î¾å¼Á¤ÊÂÎ¸³¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WÂçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WÂçºå¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖW¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¸æÆ²¶Ú¤ËÌÌ¤·¡¢¿´ºØ¶¶¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£·úÃÛ²È¡¢°ÂÆ£ÃéÍº»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿°ìËç´ä¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Á´337¼¼¤ÎµÒ¼¼¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê6¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖWET¡×¡Ê²°Æâ¥×ー¥ë¡Ë¤Ê¤É¤ò´°È÷¡£Âçºå¤Î³èµ¤¤¢¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈW¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬ÂçÃÀ¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¡¢»É·ãÅª¤ÇÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.marriott.com/ja/hotels/osaow-w-osaka/overview/
¢§WÂçºå ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§WÂçºå
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4ÃúÌÜ1-3
ÅÅÏÃ¡§06-6484-5355
µÒ¼¼¿ô¡§337¼¼
³«¶ÈÇ¯¡§2021Ç¯3·î16Æü
MiYO ORGANIC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÉMiYO ORGANIC¡Ê¥ß¥è¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡É¡£¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÃÝÀ½»õ¥Ö¥é¥·¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÝÌÊËÀ¡¢ÃÝ¥Ø¥¢¥³ー¥à¤Ê¤É¤ÎÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªµÒÍÍ¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë250ËüËÜ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¡¢25t°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ÏÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¡¢¾ÃÈñ¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤ÃÏµå¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡×»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025 Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë ¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë B CorpÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://miyo-organic.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥è¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©466-0856 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÀîÌ¾Ä®5-5-1
MiYO ORGANIC¡§https://miyo-organic.com/(https://miyo-organic.com/)
Trash to Treasure¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.trash2treasure-upcycle.com/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://x.gd/FdVLu