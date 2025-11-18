株式会社Contrailが、子ども向けロボットプログラミング教室『ロボ団』事業にFC加盟。エディオン瀬谷校の運営を継承します

株式会社Contrail

株式会社Contrail（神奈川県横浜市、代表取締役：津國 謙太郎）は、夢見る株式会社（大阪府堺市、代表取締役：重見 彰則）が運営する子ども向けロボットプログラミング教室『ロボ団』事業にフランチャイズ加盟し、『ロボ団』エディオン瀬谷校の運営を引き継がせて頂くこととなりました。

未来のデジタル社会を担う子どもたちへ、学ぶことの楽しさを届けるとともに、地域に根ざした運営を目指してまいります。

＜ロボ団とは？＞

エディオングループの夢見る株式会社が運営する、子ども向けロボットプログラミング教室です。

「好きを学びに、社会とつながる」をコンセプトに掲げ、年長・小学生を対象に全国120の教室でレッスンを行っています。

レゴ社開発の子ども向けSTEAM教材「レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM) プライム」を使用し、2人で1台のロボットで学ぶ「ペアラーニング」を取り入れています。コミュニケーション能力だけでなく、仲間と協働して課題を解決する力が自然と育まれる環境です。

ロボ団 エディオン瀬谷校では、子どもたちの「好き」「やりたい！」といった気持ちを大切にし、日々授業を行っています。

教室では、講師が一人ひとり丁寧にサポート。年長から学べるビジュアル言語からスタートし、最終的にプログラミング言語"Python"の習得を目指します。5年間のカリキュラムを履修することで着実にスキルアップし、物事をやりきる・継続する力を身につける事ができます。

■ロボ団 エディオン瀬谷校

瀬谷校 外観瀬谷校 教室

所在地：〒246-0035 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2-9-1

アクセス：相鉄線 瀬谷駅南口よりバスで約8分

電話番号：045-744-5740

メールアドレス：seya.robodone@gmail.com

HP：https://robo-done.com/school/seya/

■夢見る株式会社

所在地：〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-9-20 新中島ビル 5F

代表取締役：重見 彰則

事業内容：ロボットプログラミング教育事業

HP：https://done-school.com/

＜弊社について、本事業への想い＞

株式会社Contrailは、システム開発事業を主軸とした横浜のIT企業です。

「IT技術を通じて、ワクワクする未来をつくりたい」という想いのもと、お客様の課題解決に取り組んでまいりました。

今回、ロボ団の「子どもたちの夢を応援し社会とつながるサポートをする」という理念に強く共感し、エディオン瀬谷校の運営を引き継がせていただくことを決めました。

瀬谷という土地は弊社代表・津國の出身地でもあるため、このような形で教育の場に関われることを非常に嬉しく思っております。

ロボットプログラミングを通じて、子どもたちが主体的に学び、成長できる環境を作ることが、私たちの新たな挑戦です。生まれ育った横浜という街で、未来を担うIT人材を育て、地域社会への貢献に尽力してまいります。

Contrailの事業内容やビジョンについては、下記HPでもご紹介しています。

■株式会社Contrail

所在地：〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F

代表取締役：津國 謙太郎

事業内容：システム開発事業／教育事業／WEB制作事業

HP：https://contrail-sys.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社Contrail 広報担当 川上、野口

電話番号：045-633-1345

メールアドレス：info@contrail-sys.co.jp