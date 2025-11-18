ASEANのインターベンショナルラジオロジー市場は力強い拡大が見込まれ、2027年には9億4,570万米ドルに達すると予測
ASEANのインターベンショナルラジオロジー市場は、慢性疾患の増加、医療インフラの拡大、そして東南アジア全域における低侵襲画像技術の導入拡大を背景に、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。最近の業界分析によると、2021年に6億2,640万米ドルと評価された市場は、2027年には9億4,570万米ドルに達し、予測期間中に7.1%という力強い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。施術件数に関しては、この地域における臨床導入の急速な進展と、高度な画像誘導療法に対する患者の需要の高まりを反映し、市場は4.7%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予想されています。
インターベンショナルラジオロジー（IR）は、従来の外科手術に代わる低侵襲治療を提供することで、現代医学において最も急速に成長している分野の一つとなっています。シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピンを含むASEAN地域では、心血管疾患、がん、神経疾患、腎疾患の罹患率増加に伴い、精密な画像誘導手技への移行が加速しています。血管形成術、腫瘍塞栓術、血栓除去術、カテーテル治療などの画像誘導手技は、回復期間の短縮、入院期間の短縮、術後合併症の軽減といったメリットから、ますます好まれるようになっています。
医療インフラの拡充が普及を促進
シンガポールやマレーシアなどの国は、先進的な病院システム、画像診断への積極的な投資、そして支援的な規制枠組みにより、インターベンショナルラジオロジー（IVR）の普及において引き続きリードしています。一方、インドネシア、ベトナム、フィリピンでは、三次医療機関の拡大、官民連携の強化、そして訓練を受けた放射線科医の増加に支えられ、IR手技の需要が高まっています。
ASEAN全域における医療近代化の取り組み、特に腫瘍センター、心臓血管研究所、ハイブリッド手術室の拡張は、市場の成長を促進すると予想されています。早期診断と低侵襲治療へのアクセス向上を促進する政府プログラムも、インターベンショナルラジオロジー（IVR）のエコシステム形成において重要な役割を果たしています。
慢性疾患の増加が市場成長を加速させる
がんや心血管疾患といった非感染性疾患（NCD）の増加は、IR（インターベンショナルラジオロジー）手技の利用を促進する主要な要因の一つです。東南アジアではがんの発生率が引き続き急増しており、肝がん、肺がん、大腸がん、乳がんはこの地域で最も罹患率の高いがんの一つです。高周波アブレーション、凍結療法、経動脈的化学塞栓療法（TACE）などの治療介入が普及するにつれ、高度なIVR機器の需要が高まっています。
同様に、末梢動脈疾患、虚血性脳卒中、静脈血栓症の負担増大により、画像誘導血管手術の必要性が高まっています。インターベンショナルラジオロジー（IVR）は、特に脳卒中管理において救急医療に不可欠な存在となりつつあり、適切なタイミングで機械的血栓除去を行うことで臨床転帰を大幅に改善することが可能です。
診断と治療の精度を高める技術の進歩
ASEAN地域では、3D/4D超音波、フラットパネル検出器、ハイブリッドイメージングシステム、AIを活用したワークフローソリューションなど、次世代画像診断装置への投資が増加しています。これらの技術は、視覚化の向上、手技の精度向上、放射線被ばくの低減に寄与しており、市場の活況を支える重要な要素となっています。さらに、ベンダーは、効率的な臨床ワークフローを支援するため、AI対応イメージングソフトウェア、放射線量最適化ツール、統合IRスイートへの注力を強化しています。
