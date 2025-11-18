新刊「70歳から楽しく学ぶ スマホで今日から生成AIデビュー」「70歳から楽しく学ぶ （2） 旅こそスマホ！知っておきたい便利ワザ」の発売、および出版サービスの表記変更について
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2025年11月25日に「70歳から楽しく学ぶ スマホで今日から生成AIデビュー」を、12月10日に「70歳から楽しく学ぶ （2） 旅こそスマホ！知っておきたい便利ワザ」を発売いたします。
また、これまで「FOM出版」として当社出版サービスをご愛顧いただいておりましたが、本日より表記を「FOM出版」から当社の社名である「富士通ラーニングメディア」に変更いたします。今後も出版サービスはもちろんのこと、総合人材育成企業として、皆様のスキル・キャリアアップを支援する存在を目指してまいります。
2025年11月25日 発売予定 「70歳から楽しく学ぶスマホで今日から生成AIデビュー」
定価：1,760円（税込）
2025年12月10日 発売予定 「70歳から楽しく学ぶ （2）旅こそスマホ！知っておきたい便利ワザ」
定価：1,760円（税込）
【特徴】
「70歳から楽しく学ぶ」シリーズでは、シニア世代の「今」に寄り添うスマホの新しい楽しみ方をご提案します。安心・便利・楽しいをテーマに、日々の生活がもっと楽しく、もっと便利になるヒントが満載です。デジタルとの距離を縮めることで、豊かなライフスタイルの実現を応援します。
「70歳から楽しく学ぶ スマホで今日から生成AIデビュー」では新しい友だちと出会うように、生成AI「Copilot」と楽しくおしゃべりするところから始めます。慣れてきたら日常で困ったことを相談したり、アイデアを提案してもらったり、生成AIを相棒に新しいことに挑戦していきます。生成AIとの出会いを安心して楽しめるように、はじめの一歩をやさしくサポートする一冊です。
「70歳から楽しく学ぶ （2） 旅こそスマホ！知っておきたい便利ワザ」では、「旅」をテーマに、準備から現地での楽しみ、帰ってからの振り返りまで、旅を豊かにするスマホの活用術をご紹介します。
富士通ラーニングメディア 出版サービス ホームページ
「70歳から楽しく学ぶシリーズ 特設サイト」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/lp/senior/index.html?cp
富士通ラーニングメディア 出版サービス ホームページ：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/index.html?cp
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
