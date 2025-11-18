大人気クリエイター「しなこ」が初の香水プロデュース！香水ブランド「エンジェルハート」と待望のコラボレーション(ハート)

株式会社エンジェルハート

香水の企画・製造・販売を行う株式会社エンジェルハート（本社：東京都新宿区、代表取締役：天野喜則、URL：http://angelheart-perfume.co.jp）は、原宿を代表する人気インフルエンサーのしなこちゃんとコラボした香水を2025年11月21日（金）より全国のドン・キホーテ・アピタ・ピアゴにて発売いたします。

プライベートでも香水を愛用している「香水マニア」のしなこちゃんが、ボトル・パッケージ・香りまで全面的にこわだってプロデュース！475ワールド全開のキュートなフレグランスが完成いたしました！

商品URL：http://angelheart-perfume.co.jp/475heart/

身にまとえばいつでもしなこちゃんを感じられる、最高にハッピーなフレグランスを是非お店でチェックしてみてね！

■販売アイテム

475ハート オード トワレ バイ エンジェルハート ぱちぱちキャンディの香り 30mL \3,300（税込）

紫×ピンクのドリーミーなパッケージは見ているだけで嬉しくなっちゃう(ハート)

ぱちぱちキャンディのはじける楽しさを香水にしちゃいました！

475ハート オード トワレ バイ エンジェルハート タピオカいちごミルクの香り 30mL \3,300（税込）

ハート×ピンクのボトルがとってもキュート(ハート)

甘くて可愛いタピオカいちごミルクの香りは、毎日をもっとハッピーにしてくれそう(ハート)

パッケージには可愛すぎるしなこちゃん人形 オリジナルチャームは香水につけて楽しんで(ハート)

■しなこちゃん プロフィール

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！

YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。

原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。また、2024年3月からはアーティストとして活動している。

■バイエンジェルハート

ティーンのためのフレグランスとしてドン・キホーテと共同開発を進める、エンジェルハートの新シリーズ。お値ごろな価格帯ながら、細部にまで徹底的にこだわりを詰め込んだオードトワレは現在店頭にて好評販売中。

■販売詳細

商品：475ハート オード トワレ バイ エンジェルハート 30mL 全2種類

販売店舗：全国のドン・キホーテ・アピタ・ピアゴ（※1）

発売日：2025年11月21日（金） （※2）

価格：3,300円（税込）

※1 一部店舗を除く ※2 店舗によって発売日が前後する場合があります