大人気クリエイター「しなこ」が初の香水プロデュース！香水ブランド「エンジェルハート」と待望のコラボレーション(ハート)
香水の企画・製造・販売を行う株式会社エンジェルハート（本社：東京都新宿区、代表取締役：天野喜則、URL：http://angelheart-perfume.co.jp）は、原宿を代表する人気インフルエンサーのしなこちゃんとコラボした香水を2025年11月21日（金）より全国のドン・キホーテ・アピタ・ピアゴにて発売いたします。
プライベートでも香水を愛用している「香水マニア」のしなこちゃんが、ボトル・パッケージ・香りまで全面的にこわだってプロデュース！475ワールド全開のキュートなフレグランスが完成いたしました！
商品URL：http://angelheart-perfume.co.jp/475heart/
身にまとえばいつでもしなこちゃんを感じられる、最高にハッピーなフレグランスを是非お店でチェックしてみてね！
■販売アイテム
475ハート オード トワレ バイ エンジェルハート ぱちぱちキャンディの香り 30mL \3,300（税込）
紫×ピンクのドリーミーなパッケージは見ているだけで嬉しくなっちゃう(ハート)
ぱちぱちキャンディのはじける楽しさを香水にしちゃいました！
475ハート オード トワレ バイ エンジェルハート タピオカいちごミルクの香り 30mL \3,300（税込）
ハート×ピンクのボトルがとってもキュート(ハート)
甘くて可愛いタピオカいちごミルクの香りは、毎日をもっとハッピーにしてくれそう(ハート)
パッケージには可愛すぎるしなこちゃん人形 オリジナルチャームは香水につけて楽しんで(ハート)
■しなこちゃん プロフィール
バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！
YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。
原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。また、2024年3月からはアーティストとして活動している。
■バイエンジェルハート
ティーンのためのフレグランスとしてドン・キホーテと共同開発を進める、エンジェルハートの新シリーズ。お値ごろな価格帯ながら、細部にまで徹底的にこだわりを詰め込んだオードトワレは現在店頭にて好評販売中。
■販売詳細
商品：475ハート オード トワレ バイ エンジェルハート 30mL 全2種類
販売店舗：全国のドン・キホーテ・アピタ・ピアゴ（※1）
発売日：2025年11月21日（金） （※2）
価格：3,300円（税込）
※1 一部店舗を除く ※2 店舗によって発売日が前後する場合があります