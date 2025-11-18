【11/20開催・cars サクセスセミナー】LINE経由で入庫40％アップ！24時間365日つながる、顧客満足を生む新しいコミュニケーション戦略

cars 株式会社

LINE経由で入庫40％アップ──。

電話がつながらない、営業時間外の問い合わせに対応できない──そんな課題を抱える整備工場は少なくありません。

cars株式会社では、LINEを活用して24時間365日お客様とつながり、入庫率を40％アップさせた実践ノウハウを公開する【サクセスセミナー】を開催します。

ITやデジタルに苦手意識がある方でも安心して学べるよう、専門用語を使わず、実際の画面デモを交えながら“誰でもすぐに始められる”顧客対応の仕組みをわかりやすく解説します。

サクセスセミナーでわかること

対象

参加者限定の特典あり

セミナーの詳細を見る :https://cars-enjoy.com/biz/manager/webinar-contact/2511-03.php?utm_source=prtimes- 「電話がつながらない」時代における顧客対応の最新トレンド- LINEチャットを活用して入庫数を40％アップさせた具体的事例- 24時間365日対応を可能にする予約システムの仕組み- 顧客満足（CX）を高め、固定客を増やすコミュニケーション設計のポイント- 電話対応の負担を減らし、入庫率を安定的に伸ばしたい整備会社の経営者- 顧客対応の効率化や満足度向上に課題を感じている店舗責任者・マネージャー- デジタルやチャット運用に不安があるが、わかりやすく実践的な方法を知りたい方- 少人数体制でも顧客フォローを強化し、リピート入庫を増やしたい経営者・担当者

本セミナーでは、当日ご参加いただいた方限定の特典をご用意しています。

セミナー受講後すぐにご活用いただける、お得で実践的な内容となっておりますので、ぜひこの機会にお役立てください。

開催概要

- 日時：11月20日（木）13:30～14:30- 形式：オンラインセミナー（Zoom配信）- ※PCが苦手な方でも、リンクをクリックするだけで参加できます- 参加費：無料- 登壇者：cars株式会社 イノベーション本部 サービス戦略部 神部 至己cars株式会社 イノベーション本部 サービス戦略部 三浦 哲

※定員に達した場合は、ご参加をお断りさせていただくことがございますので、お早めにお申し込みください。

※競合企業およびセミナー対象とは無関係と判断した場合は開催のご案内を控えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91408/table/128_1_41b188b6259505fce2d0bb40788f9541.jpg?v=202511181058 ]

「cars MANAGER」について

参加申込 :https://cars-enjoy.com/biz/manager/webinar-contact/2511-03.php?utm_source=prtimes

「cars MANAGER」は、自動車業界のマーケティングAI社員による顧客のカーライフに寄り添った共感マーケティングオートメーションサービスです。AIを活用した人とクルマのカーライフデータの収集・解析により、「経営支援」「集客支援」「複業支援」に利活用することで、持続的成長による「利益増」、「顧客増」、「効率増」を実現します。

「cars MANAGER」サービスサイト：https://cars-enjoy.com/biz/manager/

※「cars MANAGER」はcars 株式会社の登録商標です。

今後も当社は、「Enjoy! Smart Car Life.」をコンセプトに、世界中の人々のカーライフをエンジョイ＆スマートにするため、「カーライフ」×「テクノロジー」による グローバルカーライフテックサービスを提供してまいります。どうぞご期待ください。