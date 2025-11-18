株式会社EP(東京都千代田区、代表取締役：大川 哲司)は、自社が展開するブランドSplineTYOより従来のモバイルバッテリーの不安を解消する、安全性と耐久性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を搭載した『リン酸鉄モバイルバッテリー 5000mAh STB-500A』を、2025年11月25日より販売いたします。





リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh





■モバイルバッテリーへの高まる不安と安全へのニーズ

スマートフォンやタブレットの普及により、モバイルバッテリーは現代生活に欠かせないものとなりました。その一方で、劣化や外部からの衝撃による「発火」や「爆発」は、ユーザーにとって大きな不安材料となっています。この危険性を低減し、安全性が非常に高いことで知られるリン酸鉄リチウムイオン電池に着目。長寿命かつ高信頼のバッテリーセルを採用することで、日常使いから緊急時の備えまで、真の「安心」を提供する次世代型モバイルバッテリーを販売いたします。









■製品の特長

【Point1：圧倒的な安全性を実現。発火リスクを低減】

本製品に採用されたリン酸鉄リチウムイオン電池は、電気自動車(EV)にも搭載されている高信頼のバッテリーです。一般的なモバイルバッテリーに使用される三元系リチウムイオン電池(NMC/NCA系)と比較して以下の化学的・構造的な特徴により高い安全性を実現しています。





・熱暴走の抑制(高い分解温度)

LiFePO4の正極材は、結晶構造が崩壊し始める温度(熱分解開始温度)が非常に高く、一般的なリチウムイオン電池と比べて熱的な安定性が非常に優れています。これにより、発火・爆発に至るリスクを大幅に低減します。





・酸素不放出の構造

一般的なリチウムイオン電池の正極材が高温で分解する際に、燃焼を加速させる酸素ガスを内部から放出するのに対し、LiFePO4の結晶構造は熱分解時に酸素を放出しません。そのため、セル内部での燃焼や引火が断ち切られ、異常時における延焼や爆発のリスクが最小限に抑えられます。





・環境と人体への配慮

LiFePO4は、構成材料に人体や環境への負荷が少ない物質を使用しており、万が一の破損時や廃棄時においても、有毒ガスの発生が抑制され、環境安全性の面でも優れた特性を持っています。





【Point2：従来の約2倍！長寿命で経済的な「約1,000回」の充放電サイクル】

一般的なモバイルバッテリーの充放電サイクルが約300～500回であるのに対し、本製品は約1,000回と一般的なリチウムイオンバッテリーの約2倍にあたる充放電サイクルに対応しています。





充放電サイクルは従来の2倍の約1,000回





■使用後も安心。STB-500AはJBRC回収対象商品です。

株式会社EPは、「一般社団法人JBRC」に加盟しております。本製品は回収対象商品として登録されているため、全国の協力店・協力自治体にて無料で回収いたします。ご不要になった際は、お近くの家電量販店やリサイクル協力店に設置されている「リサイクルBOX」へお持ち込みください。









■商品概要

商品名：リン酸鉄モバイルバッテリー 5000mAh

発売日：2025年11月25日

品番 ：STB-500A

価格 ：オープン価格

内容 ：本体、USB-TypeA/Cケーブル(30cm)、取扱説明書兼保証書

サイズ：約 幅67mm×奥行108.5mm×高さ15mm

重量 ：約121g

カラー：Black





SplineTYO STB-500A





■会社概要

商号 ： 株式会社EP

代表者 ： 代表取締役 大川 哲司

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-2-10 アイエフ外神田7F

事業内容： ・家電、日用雑貨を中心としたオリジナル商品の開発製造、販売

・産業機器、家電等の受託開発(OEM/ODM)

URL ： https://eprobot24.com/