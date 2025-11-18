Bluetooth Low Energy市場はIoTとウェアラブルの牽引により、2032年までに387.2億米ドルに急拡大すると予測
グローバルの Bluetooth Low Energy（BLE）市場は、2024年に?115.9億米ドルと評価され、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）16.35％で拡大し、2032年には?387.2億米ドルに達すると予測されています。ウェアラブル端末、スマートホームソリューション、自動車用途、産業用 IoT システムなどにおける BLE の採用増加が、この急速な成長を支えています。BLE の低消費電力、コスト効率、シームレスな接続性は、エネルギー効率の高いワイヤレス通信を必要とする産業にとって理想的な選択肢となっています。コネクテッド技術が世界中で普及する中、BLE は次世代のコンシューマーエレクトロニクスおよびエンタープライズソリューションの基盤として浮上しています。
BLE 対応デバイスの導入増加は、2024年の出荷統計からも明らかで、世界で約 54 億台が流通しました。そのうち、11 億台が接続デバイス（コネクテッドデバイス）、10 億台が Bluetooth 対応ネットワークデバイスであり、BLE が複数のデバイスカテゴリに広く統合されていることを示しています。米国では、BLE 市場は2024年に?23.4 億米ドルと評価され、2032年には?90.5 億米ドルに成長し、予測期間中の CAGR は 18.42％に達すると見込まれています。この市場拡大は、産業用 IoT アプリケーションの増加、スマートホーム機器の消費者による採用、およびコネクテッド医療技術の普及によって推進されています。主要なテック企業は、進化する需要に応えるために高度な BLE 規格を積極的に統合しており、例えば Intel は Wi-Fi?6E モジュールに BLE?5.2および BLE?5.4 を取り入れ、将来的なコネクテッドデバイス向けに Bluetooth?6.0 対応モジュールも計画しています。
成長ドライバーと市場ダイナミクス
BLE 市場成長の主な原動力は、家庭用電子機器におけるバッテリー効率の高いワイヤレス通信への強い需要です。BLE の超低電力機能はデバイスの寿命を大幅に延ばし、ウェアラブル端末、フィットネスガジェット、コネクテッドホーム機器にとって不可欠な存在です。医療やホームオートメーションなどの業界では、頻繁な充電を必要とせずに長時間動作する性能を実現するため、BLE の電力効率がますます活用されています。例えば、村田製作所（Murata Manufacturing）はその BLE ポートフォリオを積極的に拡大しており、2023年に BLE?5.0 の LBEE5KL1DX モジュール、2024年に BLE?5.2 の LBEE5KL1DX?2 を発売し、2025年には自動車・産業用途向けの BLE?5.4 モジュールを準備しています。
一方で、BLE は他のワイヤレス技術と比べて通信距離に制限があります。視線上で最大約 100 メートルというレンジが限界であり、障害物が多い密集環境では性能が低下しやすいため、大規模な産業用途や屋外センサーネットワークには適さない場合があります。そのため、レンジの制約を克服し、インフラ集約型分野への適用性を高めるために、ハイブリッドソリューションや改良された BLE プロトコルの開発が進む可能性があります。
機会面では、ウェアラブルヘルスデバイスやフィットネスモニターの採用増加が、BLE 技術の大きな成長ポテンシャルを生み出しています。心拍モニター、スマートウォッチ、医療アラートシステムなどのデバイスは、BLE の低消費電力によって動作時間が長く、信頼性の高いデータ伝送が可能です。世界的に慢性疾患の増加や遠隔医療の普及が進む中、BLE を医療製品に統合する動きが加速する見通しです。Nordic Semiconductor の nRF54L シリーズ SoC や Qualcomm の Snapdragon プラットフォームには、ウェアラブル医療機器の接続性を高めるために BLE?5.2 以上がますます組み込まれています。
