国内唯一の羽毛専業メーカーである河田フェザー株式会社(本社：三重県多気郡明和町、代表取締役：河田 敏勝)が手がける、最高品質の羽毛を届けるプロダクトブランド「KWD(ケーダブルディー)」は、2025年秋冬シーズンに向けた新作ダウンウェアの販売を開始しました。

昨年発表した「JAPAN UMOU COLLECTION」に、希少な純国産羽毛を使用した3アイテムを新たに追加。上質で安全なダウンの暖かさを、KWDらしい洗練されたスタイルとともにお届けします。





KWDロゴ





■新作ラインナップのご紹介

【DOWN COAT(2025 RENEWAL)】





ダウンコート





充填ダウン：Japan Duck(ダウン90％／フェザー10％)

サイズ ：Free

色展開 ：Beige／Black

価格 ：59,400円(税込)





～クラシックを、いまの軽やかさで再構築。～

KWDを代表するクラシックなダウンコートが、より洗練された着心地と仕様へとリニューアルしました。さらなる軽やかさを追求し、生地を変更するとともにダウン量を最適化。

シルエットはそのままに、着用時のもたつきを抑え、より快適なフィット感を実現しています。デザイン面では、あえてベルトループを付けずにダウンベルトを採用。ミニマルな印象を保ちながらも、ベルトの結び方やウエストマークの仕方で自在に表情を変えられる設計です。ボタンを留めず、ベルトのみで仕上げるラフなスタイリングもおすすめ。タウンユースからオフィスまで、幅広いシーンに対応する上品な女性に寄り添う一着です。機能性とデザイン性の両立を目指した本モデルは、KWDの定番として今季も注目のアイテムです。





詳細： https://kwdshop.thebase.in/items/120084758





【STAND COLLAR DOWN BLOUSON】





スタンドカラーダウンブルゾン





充填ダウン：Japan Duck(ダウン90％／フェザー10％)

サイズ ：Women's Free

色展開 ：Ivory／Black

価格 ：49,500円(税込)





～デザイン性と機能美を兼ね備えた、KWDの新たな定番へ。～

スタンドカラータイプのダウンブルゾンが、素材と設計にこだわり、より洗練されたシルエットで登場。羽毛には希少な純国産「JAPAN DUCK」を採用し、軽さと暖かさを高いレベルで両立。ミニマルなカラーバリエーションで、幅広いシーンに対応します。デザイン面では、美しく女性らしさが映えるAラインを新たに追求。身幅や袖のバランスを再設計することで、快適なフィット感と動きやすさを両立しています。幅広いスタイリングにフィットする一着です。

受注会では特に高い支持を得ており、今季もっとも注目されたモデルのひとつとなっています。





詳細： https://kwdshop.thebase.in/items/120084107





【STAND COLLAR DOWN VEST(2025 RENEWAL)】





ダウンベスト





充填ダウン：Japan Duck(ダウン90％／フェザー10％)

サイズ ：Free

色展開 ：Ivory／Black

価格 ：39,600円(税込)





～軽やかさと上質さを兼ね備えた、定番ダウンベストをアップデート。～

スタンドカラーを特徴とするKWDの定番ダウンベストが、素材と仕様を見直し、より洗練された一着へと進化しました。

すっきりとしたシルエットはそのままに、上質な生地の質感を生かしながら、軽快な着用感を実現。羽毛は従来のGREEN DOWNから、希少な純国産「JAPAN DUCK」へ変更。適正量に調整したダウンと新しい生地構造により、より軽く、より暖かいバランスを追求しました。スタンドカラーはボリュームを抑え、折り返してニュアンスをつけられる仕様にリニューアルしています。

タウンユースからスポーティなレイヤードまで、季節の変わり目やレイヤードスタイルで幅広く活躍する万能ベスト。





詳細： https://kwdshop.thebase.in/items/120082341









■KWDについて

明治創業、国内唯一の羽毛専業メーカー・河田フェザーが手がけるダウンプロダクトブランド『KWD』。ブランドテーマに“Transparency(透明性)”を掲げ、見えない存在である羽毛だからこそ、「安全性」と「高機能性」を兼ね備えたその魅力を最大限にお届けしたい――そんな思いからKWDは誕生しました。

三重県にある国内最大規模の自社工場には、私たちの伝統と技術力が受け継がれています。さらに、その土地特有の超軟水を羽毛洗浄に使用することで、羽毛本来の清潔さと美しさを引き出し、世界トップレベルの品質を追求し続けています。

河田フェザーの伝統、技術、そして想いが詰まったKWDのプロダクトを、ぜひご体感ください。





KWD ONLINE STOREはこちら： https://kwdshop.thebase.in/









■バイヤー様・法人のお客様へ -お取り扱いやお問い合わせ受付中-

大変有り難いことに、B to Bでのオファーやご要望も頂戴しております。

アパレル企業やインテリアショップなどのお取引先様への既製品の卸売やコラボレーション、ポップアップショップの開催などにも対応させていただく方針です。

KWDに関するお取引や取り組みのご相談については、下記までお問い合わせくださいませ。









■バイヤー様・法人のお客様からのお問い合わせ先

河田フェザー株式会社

担当 ： 藤井貴久(Takahisa Fujii)・清水英雄(Hideo Shimizu)

電話 ： 052-720-2626

メール： info@kwd.world









■KWDのブランド運営会社情報





河田フェザーロゴ





河田フェザー株式会社

当社は明治24(1891)年の東京での創業以来、国内唯一の羽毛素材メーカーとして、羽毛一筋に歩んできました。1970年代には国内の第一次ダウンジャケットブームを創出し、その後も羽毛市場を牽引し続けてきた歴史があります。当社は、羽毛の品質を極めることこそが一番大切な使命だと考え、羽毛のアカやホコリを極限まで取り除くために適した環境を日本中から探し、三重県明和町に辿り着きました。長年の経験と知識に基づいて選び抜いた場所には、奇跡的な「水」と「気候」があり、当社が追い求める理想の羽毛精製を可能にしています。各工程での検査や試験による徹底的な品質管理。適切で確かな流通経路(トレーサビリティ)。羽毛製品を使っていただく方のことを第一に考え、これからも安心・安全で清潔な羽毛を精製し、羽毛と共に歴史を重ねていきたいと考えています。





Company Location(本社・明和工場)

〒515-0303 三重県多気郡明和町山大淀3255番地

電話 ： 0596-55-2431

会社URL： https://kwd.jp/