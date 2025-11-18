「ねこビン」が大分県の保護猫カフェと連携 毛を“想い出”として詰めて贈る、新しい里親支援のかたち
文具・雑貨を製造販売するB.brothers(所在地：大阪府大阪市北区梅田一丁目2番2号 大阪駅前第2ビル5-6)は、ペットの毛を詰めて想いを形に残す『ねこビン』を、株式会社CFCが運営する大分県大分市の保護猫カフェ「かぎのしっぽ ～SAKURAZAKA Cafe～( https://www.cfc-hope.co.jp/ )」の保護猫活動に賛同し、里親として猫を迎える来店者に『ねこビン』をプレゼントする共同企画を開始しました。
また、同店では『ねこビン』の店頭販売も行っており、来店者はその場で購入することも可能です。
『ねこビン』は、現在、新たな商品として『いぬビン』『うさビン』の商品化を進めており、2025年11月29日までMakuakeでプロジェクトを実施しています。
プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/bungu_bro16/
「ねこビン」が保護猫カフェと連携
■開発背景
「ねこビン」は、“家族の一員としての猫”との日々を小さな瓶に閉じ込める、ペットメモリアル雑貨です。
猫の毛をそっと瓶に詰めることで、模様やぬくもりを感じながら飾ったり、チャームとして持ち歩いたりできます。
「出会いと別れ、両方の瞬間に寄り添う存在になりたい」という想いから生まれ、2024年の発売以来、SNSや展示会でも多くの反響をいただいています。
今回、保護猫活動を行う「かぎのしっぽ ～SAKURAZAKA Cafe～」との連携により、「ねこビン」を通じて保護猫を迎える喜びを形に残す取り組みを実現しました。
今後は、保護猫活動を行う他施設とも連携し、販売も含めた支援のかたちを共に模索していく予定です。施設ごとの活動内容や条件に応じて、協力のご相談を承っております。
■特徴
＊保護猫活動との連携強化
保護猫を迎える際に「命のつながり」を感じる記念品として提供。収益の一部を保護猫活動として活用していきます。
＊ディスプレイやチャームとして飾れる
ねこビンに、猫の毛を貯毛(ちょもう)してディスプレイやチャームとして飾ることができます。猫の柄がそのまま表現されますので、世界に一つのオリジナルデザインになります。
ディスプレイした様子(1)
ディスプレイした様子(2)
チャームを付けた様子
新発想の貯毛(ちょもう)
＊ラインアップは「ディスプレイタイプ」、「チャームタイプ」、「ギフトセット」と様々
ねこビン ディスプレイタイプ
ディスプレイした様子(3)
ねこビン チャームタイプ
「いぬビン」や「うさビン」
いぬビン Makuakeでプロジェクト実施中
うさビン Makuakeでプロジェクト実施中
＊猫好きな人へプレゼントとして
ねこを飼い始めた人・既に飼っている人・ペットと離れて一人暮らしをする人、虹の橋を渡った猫を偲ぶ方など、幅広いシーンで活用されています。
■プロジェクト実施中
現在、「ねこビン」のシリーズ商品として、「いぬビン」「うさビン」を「Makuake」にて公開中です。
「毛を通じて、動物たちとの絆を形に残す」コンセプトのもと、11月29日(土)まで実施しています。
▼プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/bungu_bro16/
■プロジェクト概要
プロジェクト名： 【第二弾】かわいさをギュッと詰め込んだ
『うさビン』『いぬビン』商品化
期間 ： 2025年11月29日(土)まで
URL ： https://www.makuake.com/project/bungu_bro16/
販売場所 ： 直営オンラインストア「B.brothers shop」
( https://sentouryoku.shop-pro.jp/ )
■会社概要
屋号 ： B.brothers
代表者 ： あやの／あやと
所在地 ： 大阪府大阪市北区梅田一丁目2番2号 大阪駅前第2ビル5-6
設立 ： 2021年4月
事業内容： 文具・玩具・生活用品からワクワクをお届けするサプライズメーカー
URL ： https://stationery.sentouryoku.com
