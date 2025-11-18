文具・雑貨を製造販売するB.brothers(所在地：大阪府大阪市北区梅田一丁目2番2号 大阪駅前第2ビル5-6)は、ペットの毛を詰めて想いを形に残す『ねこビン』を、株式会社CFCが運営する大分県大分市の保護猫カフェ「かぎのしっぽ ～SAKURAZAKA Cafe～( https://www.cfc-hope.co.jp/ )」の保護猫活動に賛同し、里親として猫を迎える来店者に『ねこビン』をプレゼントする共同企画を開始しました。

また、同店では『ねこビン』の店頭販売も行っており、来店者はその場で購入することも可能です。





『ねこビン』は、現在、新たな商品として『いぬビン』『うさビン』の商品化を進めており、2025年11月29日までMakuakeでプロジェクトを実施しています。

プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/bungu_bro16/





「ねこビン」が保護猫カフェと連携





■開発背景

「ねこビン」は、“家族の一員としての猫”との日々を小さな瓶に閉じ込める、ペットメモリアル雑貨です。





猫の毛をそっと瓶に詰めることで、模様やぬくもりを感じながら飾ったり、チャームとして持ち歩いたりできます。

「出会いと別れ、両方の瞬間に寄り添う存在になりたい」という想いから生まれ、2024年の発売以来、SNSや展示会でも多くの反響をいただいています。





今回、保護猫活動を行う「かぎのしっぽ ～SAKURAZAKA Cafe～」との連携により、「ねこビン」を通じて保護猫を迎える喜びを形に残す取り組みを実現しました。





今後は、保護猫活動を行う他施設とも連携し、販売も含めた支援のかたちを共に模索していく予定です。施設ごとの活動内容や条件に応じて、協力のご相談を承っております。









■特徴

＊保護猫活動との連携強化

保護猫を迎える際に「命のつながり」を感じる記念品として提供。収益の一部を保護猫活動として活用していきます。





＊ディスプレイやチャームとして飾れる

ねこビンに、猫の毛を貯毛(ちょもう)してディスプレイやチャームとして飾ることができます。猫の柄がそのまま表現されますので、世界に一つのオリジナルデザインになります。





ディスプレイした様子(1)





ディスプレイした様子(2)





チャームを付けた様子





新発想の貯毛(ちょもう)





＊ラインアップは「ディスプレイタイプ」、「チャームタイプ」、「ギフトセット」と様々





ねこビン ディスプレイタイプ





ディスプレイした様子(3)





ねこビン チャームタイプ





「いぬビン」や「うさビン」





いぬビン Makuakeでプロジェクト実施中





うさビン Makuakeでプロジェクト実施中





＊猫好きな人へプレゼントとして

ねこを飼い始めた人・既に飼っている人・ペットと離れて一人暮らしをする人、虹の橋を渡った猫を偲ぶ方など、幅広いシーンで活用されています。









■プロジェクト実施中

現在、「ねこビン」のシリーズ商品として、「いぬビン」「うさビン」を「Makuake」にて公開中です。

「毛を通じて、動物たちとの絆を形に残す」コンセプトのもと、11月29日(土)まで実施しています。





▼プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/bungu_bro16/









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 【第二弾】かわいさをギュッと詰め込んだ

『うさビン』『いぬビン』商品化

期間 ： 2025年11月29日(土)まで

URL ： https://www.makuake.com/project/bungu_bro16/

販売場所 ： 直営オンラインストア「B.brothers shop」

( https://sentouryoku.shop-pro.jp/ )









■会社概要

屋号 ： B.brothers

代表者 ： あやの／あやと

所在地 ： 大阪府大阪市北区梅田一丁目2番2号 大阪駅前第2ビル5-6

設立 ： 2021年4月

事業内容： 文具・玩具・生活用品からワクワクをお届けするサプライズメーカー

URL ： https://stationery.sentouryoku.com









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

B.brothers お客様相談窓口

お問い合せ先：bungu.bro@gmail.com