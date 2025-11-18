全国の駅チカ・駅ナカにヘアメイク専門店を展開する株式会社アトリエはるか(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：西原 良子、以下「アトリエはるか」)は、全国にきもの専門店を展開する株式会社やまと(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋 孝行、以下「やまと」)と渋谷区(区長：長谷部 健)と協同し、振袖や紋付袴での撮影を断念せざるを得ない方々へ、障がいに合わせた「着物とヘアメイクをフルオーダー」で提供する『ハタチ記念撮影会』を2025年10月29日(水)に開催し、計10組の方々にご参加いただきました。





撮影会実施風景1





-誰しもが当たり前にきものを楽しめる世の中を目指して-

本撮影会は、アトリエはるかとやまとが拠点を構える＜渋谷区＞と連携し、渋谷区在住の障がい者手帳をお持ちの2026年度に成人される方々を対象として実施いたしました。成人の儀は成年となる晴れの場であり、その日本人としての文化的機会を「誰しもが当たり前に受けられる世の中にしたい」という想いから、2021年より取り組んでいます。

今年度は5回目となる本撮影会に、10組の方々がご参加。参加者からは「着物は難しいと思っていたが、手際よく着付けとヘアメイクをしてくださり大変良かった」、「お友達と同じように成人を祝えるなんて夢のようだ、感謝しかない」といった喜びの声が寄せられ、ご本人だけでなくご家族の方々からも多くの感謝の声をいただきました。

アトリエはるかでは今後も、「キレイを目指す美容」だけでなく、「豊かさを目指す美容」へ向けた活動を継続的に行ってまいります。

尚、本活動に関しましては、今後も全国の自治体とのタイアップを積極的に募集しております。

※すべて無償で提供するものであり、年間の催行件数には限りがあります。









【開催概要】

名称：「ハタチ記念撮影会」

内容：パーソナルフィットオーダー仕立ての振袖・紋付袴を着用しての無料撮影会

対象：渋谷区発行の障がい者手帳をお持ちのハタチの皆さま

日程：2025年10月29日(水)

会場：ルアール東郷

(東京都渋谷区神宮前1丁目4-20 パークコート神宮前 1階・2階)

共催：株式会社やまと、株式会社アトリエはるか

後援：渋谷区

協力：ルアール東郷

撮影：出張撮影HUGTIME









【撮影会風景】





撮影会実施風景2





撮影会実施風景3





撮影会実施風景4





撮影会実施風景5





撮影会実施風景6





撮影会実施風景7





【会社概要】

■株式会社やまと





株式会社やまと





1917年東京にて創業。“KIMONO DREAM MAKERS”として、「きものでエキサイティングな世の中をつくる」というビジョンを掲げ、現在「きものやまと」「KIMONO ARCH」「Y. & SONS」「THE YARD」のブランドを全国に70店舗以上展開。





所在地： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3

URL ： https://www.kimono-yamato.co.jp/









■株式会社アトリエはるか





株式会社アトリエはるか





ヘアメイク&ネイル専門店を全国の主要都市に65店舗以上出店。サロンで手掛けるサービスは、メイクアップ・ヘアアレンジ・ネイルの他、アイラッシュ・アイブロウの目元ケア、着物やドレスのレンタル、着付け等。駅チカ・駅ナカの好立地にあり、所要時間は20分程度、価格は1,980円～とリーズナブルなサービスを提供している。

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-19-1

URL ： https://www.haruka.co.jp/