創業50周年の明日香野が「マンノウ・マウンテン・マッドネス」に参加して和菓子お届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、トレイルランニングレース「マンノウ・マウンテン・マッドネス」（11/1～2・香川県）に和菓子をお届けして応援団として参加しました。
今年で5回目を迎えた大会は、年を追うごとにアップデートされており、昨年から100マイル（160km）カテゴリーが開催。昨年度の完走者はわずか5名だけでしたが、今回は20名と大幅に増えました。昨年は完走者のいなかった女子で、佐藤里美選手（1位）、浅井美奈子選手（2位）が見事にゴールテープを切り、男子は昨年に続き、山本諒馬選手が2連覇を果たしました。
レースは、まんのう町のことなみ未来館を会場に、大川山、竜王山などをめぐって40km（累積標高2,800m）のコースを走ります。4周するロング100マイル、2周のミドル80km、1周のショート40kmの3カテゴリーで行われました。
天気予報が外れて雨に見舞われ、ランナーは昨年に続いてマッド（泥）だらけのコースを走ることに。未舗装路が9割を超えるため、路面状況の悪さはレースをより過酷なものにしました。
そんな中、明日香野は「よもぎあんこ餅」「大人の団子（みたらし、三色・よもぎ使用）」「わらび大福」「芋羽二重餅」をエイドステーションで振る舞い、選手の力走を応援いたしました。諦めることなくゴールを目指す選手たちの姿は、不屈の精神そのものでした。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティに応援団として参加し、皆様のお仲間に加えていただきながら、コミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大会名 ：マンノウ・マウンテン・マッドネス
主 催 ：ランニングドランカーズ
開催日 ：2025年11月1日（土）～2日（日）
開催地 ：ことなみ未来館（香川県仲多度郡まんのう町中通838）
公式サイト：https://runningdrunkers.com/mannomm/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
