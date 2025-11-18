ホウ素市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月17に「ホウ素市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ホウ素に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ホウ素市場の概要
ホウ素市場に関する弊社の調査レポートによると、ホウ素市場規模は 2035 年に約 187 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ホウ素市場規模は約 135 億米ドルとなっています。ホウ素に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ホウ素市場シェアの拡大は、ホウ素が植物栄養の重要な要素であることから、世界の需要に応えるために農業生産量を増加させたいという需要の高まりによるものです。
弊社の観察によると、ホウ素を添加することでトウモロコシの収量は1エーカーあたり10ブッシェルから35ブッシェルに増加し、経済効果を最大限に高めることができます。したがって、収量ギャップを解消し、食料安全保障を確保するための世界的な取り組みは、地域の経済サイクルを超えて、ホウ素ベースの肥料に対する持続的で非裁量的な需要を生み出しています。
ホウ素に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/boron-market/87240
ホウ素に関する市場調査では、高度な材料科学の発展により市場シェアが拡大することが明らかになっています。ホウ素は、高硬度、低密度、優れた中性子吸収といった独自の特性を有しており、この先端材料革命の最前線に君臨しています。この推進力には、航空宇宙・自動車用複合材向けのホウ素系繊維、軍事と原子力用途向けの炭化ホウ素、そして先進的なホウケイ酸ガラスの開発が含まれます。
SDKIの分析によると、防衛分野における炭化ホウ素の需要は高く、市場は予測期間中に5.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。現在、米国、ロシア、中国などの先進国は防衛分野に投資しており、ホウ素の市場規模は世界的に拡大しています。
しかし、環境規制や鉱業規制により、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されています。ホウ素の採掘、加工、廃棄物処理といった側面を主に扱う、厳格で独自の環境法が、操業コストの上昇とプロジェクト承認の取得困難の主な原因となっています。
安全基準と環境基準を満たすために、生産者は高度な処理技術と広範な監視が必要となるため、追加コストを負担せざるを得ないことがよくあります。これらの規制は、拡張プロジェクトの遅延、利益率の低下、市場への新規参入者の制限といった影響を及ぼし、ひいては業界全体の成長と競争力の低下につながっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334606&id=bodyimage1】
ホウ素市場セグメンテーションの傾向分析
ホウ素市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、ホウ素の市場調査は、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
ホウ素市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-87240
