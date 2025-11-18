“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の「フォートリート箱根仙石原」（所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原俵石1290）は、2025年11月より3名様以上の学生グループを対象とした割引プランの通年販売を開始いたしました。フォートリート箱根仙石原：https://fourtreat-hakone-sengokuhara.com/学生グループ旅応援プラン：https://x.gd/GtXmM

「フォートリート箱根仙石原」は山々の景色に包まれ、心ゆくまで自由な滞在を愉しめるコンドミニアムタイプのホテルです。本プランは、イベントの打ち上げやサークル旅行、卒業旅行など何かと出費が嵩む学生の方へ向け、お得に宿をご利用いただけるよう企画いたしました。ご夕食はお部屋でこだわり鍋をお召し上がりいただけますが、もちろん準備や後片付けは不要。キッチン完備のためお夜食もご自由にお愉しみいただけます。本プランは3名以上でのご利用を対象としておりますため、気の合うご友人との少人数でのご旅行にもぜひご活用ください。また、2025年12月15日までリロホテルズ＆リゾーツ公式インスタグラムにて「フォートリート箱根仙石原宿泊招待キャンペーン」も実施いたしますので、こちらもぜひ奮ってご参加ください。

学生グループ旅応援プラン

プラン：公式【学生グループ旅応援】広々ルームで鍋パーティー／夜更かしも気兼ねなく＜薬膳鍋★＞ ＜プラン特典＞・レイトチェックアウト11:00（通常10:00）・3名以上の学生限定特別価格でご案内（表示価格はお値引き済）価格：11,000円～（3名様一室ご利用時の1名様料金）予約・詳細：https://x.gd/GtXmM

フォートリート箱根仙石原・宿泊招待キャンペーン

リロホテルズ＆リゾーツ公式アカウントにて宿泊招待キャンペーン開催！

【応募方法】以下のアカウントをフォローして、キャンペーン投稿にコメントいただくと応募完了。・リロホテルズリゾーツ @relo_hotelsresorts ・フォートリート箱根仙石原 @fourtreat_hakoneフォロワー様の中から、3組6名様を宿泊ご招待。当選された方にはDMでご連絡いたします。宿泊期間：2026年1月5日~2026年3月31日 ※土曜、祝前日、休館日（1/13,14,15）除くキャンペーン詳細：https://www.instagram.com/fourtreat_hakone/p/DRHI40KASgv/【応募条件】・ご宿泊時に写真・動画を撮影し、タイアップ投稿をすること※投稿した素材は公式SNSでも使用させていただきます。・タイアップ投稿前に投稿内容を共有していただくこと・投稿をリポストや二次利用させていただけること

※注意事項⁠・交通費はお客様のご負担となります。・夕朝食付プラン、客室はおまかせにてご用意いたします。アップグレードをご要望の場合は別途料金が発生いたします。・ドリンク等別途ご注文された場合は、料金が発生いたします。・投稿いただいた写真や動画は弊社サイト、SNS、広告、販促物などで二次利用をさせていただく場合がございます。・本キャンペーンはFacebook社およびInstagram社の提供・協賛のものではありません⁠

・フォートリートとは

「フォートリート」は4つのR（REST・RECREATION・RELAXATION・RETREATMENT）×リトリートを掛け合わせた造語であり、ストレス社会に生きる現代人に、日常から離れてリフレッシュする時間を持っていただきたいという想いが込められています。

フォートリート箱根仙石原 概要

フォートリート箱根仙石原 概要所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原俵石1290アクセス： 東名高速御殿場ICよりお車で約20分。小田原・箱根湯本方面からお車で約４０分。客室数： 全17室館内施設：大浴場、ラウンジ、コワーキングスペース、スチームスパ（よもぎ蒸し） 公式サイト：https://fourtreat-hakone-sengokuhara.com/公式インスタグラム： https://www.instagram.com/fourtreat_hakone/

©AVII IMAGEWORKS※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/