「ミッキー＆ミニー純金メダル」公式LPが11月18日リニューアル！純金価格改定に伴い新価格22万円で登場
「金きゃらじゃぱん」(運営：BICO・GHI株式会社)は、ディズニーの人気キャラクター「ミッキー＆ミニー」純金メダルのランディングページをリニューアル公開しました。
ラグジュアリーな世界観と高品位な仕上がりを両立した新LPでは、ギフト・コレクション・記念品としての魅力をより鮮明に表現しています。
ランディングページ： https://www.kinchara.jp/view/page/disney-mickey-minnie
キービジュアル
「金きゃらじゃぱん」では、ディズニーの人気キャラクター「ミッキー＆ミニー」の純金メダルを発売し約1年が経過したタイミングでより多くの方に商品を知っていただこうと、デザイン構成を全面的に刷新しました。
ブランドテーマである“キャラクター×純金の融合”をよりPOPなクオリティで表現しています。
また地金価格の高騰に伴い、商品価格が旧150,000円(税込)→新価格220,000円(税込)へと変更となります。
ミッキー側
ミニー側
■商品概要
＜メダル＞
素材 ：K24
サイズ：直径 約16mm
厚み ：1mm
重量 ：約3.1g(1/10oz)
＜フレーム＞
素材 ：K24
サイズ：縦 24mm×横17mm
重量 ：約0.6g
＜付属品＞
オリジナルケース
ギャランティカード(ケース内)
ショッピングバッグ
ケース1
ケース2
着用画像1
着用画像2
現在「金きゃらじゃぱん」公式サイト内では、ディズニー関連商品をご購入いただいた方に、ディズニーオリジナルボトルを1商品お買い上げにつき1点プレゼントいたします。
ステンレスボトル
ステンレスボトル概要
＊ステンレスボトルは数に限りがあります。複数購入の場合でも限定数に達し次第、ノベルティの配布が終了する場合があります。あらかじめご了承ください。