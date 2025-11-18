¡Ú¼õ¾Þ¡ÛÇ§ÄêNPOË¡¿ÍREALs¡Ê¥ê¥¢¥ë¥º¡ËÍý»öÄ¹¡¦À¥Ã«¥ë¥ß»Ò¤¬¡ØÂè32²óÆÉÇä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍReach Alternatives(REALs/¥ê¥¢¥ë¥º)¤ÎÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ëÀ¥Ã«¥ë¥ß»Ò¤¬¡¢¡ÖÂè32²óÆÉÇä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉÇä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¾Þ¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏÊ¬Ìî¤Ç¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¾Þ¤Ç¡¢1994Ç¯¤ÎÂè1²ó¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¸µ¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±¤Î½ïÊýÄç»Ò»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÂî±Û¤·¤¿¹×¸¥¤ò¤·¤¿Êý¡¹¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¬¥ó¥À¹ñ¶¤Ç»Ò¤É¤âÊ¼¤òÊÝ¸î¤·¤Æµ¢´Ô¤·¤¿Æî¥¹ー¥À¥ó¤Î·Ù»¡¤È¡ÊÆî¥¹ー¥À¥ó¡Ë
3Ç¯Á°REALs¤Î¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃËÀ¤ÈºÆ³«¤·¡¢²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÀ¥Ã«¡£Èà¤Ï¸¦½¤»²²Ã¸å¡¢¶õÇú¤Ë¤è¤êºÊ¤ÈÍÄ¤¤»Ò¶¡¤òË´¤¯¤·¤¿¡£¡Ê¥·¥ê¥¢¡Ë
À¥Ã«¤Ï20Âå¤Îº¢¤«¤é¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ä¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¡¢¥³ー¥È¥¸¥Ü¥ïー¥ë¤Ê¤É¤ÇÉðÁõ²ò½ü(DDR¡Ë¤äÊ¶Áè²ò·è¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¹ñÏ¢¤ä³°Ì³¾Ê¡¢NGO¤Ê¤É¤Ç25Ç¯½¾»ö¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç·³È¶¤Î»ÊÎá´±¤Î¸ò¾Ä¤ò¥êー¥É¤·µì¹ñ·³¤Î¸µÊ¼»Î5Ëü¿Í¤òÉðÁõ²ò½ü¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¶Áè¤È¥Æ¥íÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ÎÁá´ü·Ù²ü¡¦Áá´üÂÐ±þ¼êË¡¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤Û¤«¡¢2021Ç¯¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó´íµ¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë¥¢¥Õ¥¬¥ó¿Í1600¿Í°Ê¾å¤Î¹ñ³°ÂàÈò¡¦ÊÝ¸î»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤äÃÏ°èµ¡¹½¤Î¸¦½¤¤äÇ½ÎÏ¶¯²½¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤«¤é·³¡¦·Ù»¡¡¦Ê¸Ì±¿¦°÷¤ÎÇ½ÎÏ¶¯²½¤ò¤Ë¤Ê¤¦Ê¶Áè²ò·è¤ÈÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¸å70Ç¯°ÂÇÜÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÃÌÏÃ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ°Ñ°÷¡¢½÷À¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã(WPS)¤Î¹ñÆâ¹ÔÆ°·×²èÉ¾²Á°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¤Û¤«¡¢NewsweekÆüËÜÈÇ¡ÖÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í25¿Í ¡×(2011Ç¯)¡¢Æü·Ð¥¦ー¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜInternational Leaders Programme (2015Ç¯)¡¢ÊÆ»æThe New York Times ¡ÖÀ¤³¦¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤¹10¿Í¤Î½÷À¡×(2022Ç¯)¤Ê¤É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â£¾Þ¼°¤Ï2025Ç¯12·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Íý»öÄ¹¡¦À¥Ã«¥ë¥ß»Ò¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÆÉÇä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¾Þ¤ËÁª¤ó¤ÇÄº¤¤¤¿¤³¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê½Å¤ß¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊ¶Áè¤äË½ÎÏ¤¬¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤òÃ¥¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÖÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë»Ñ¤Ï¡¢¶¯¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ï¡¢¿Í¡¹¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤È¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á»ÔÌ±¤äÌ±´Ö¤ÎÎÏ¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÊ¿ÏÂ¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢REALs¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¤Æñ¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ç´õË¾¤ò¼êÊü¤µ¤º¡¢À¸¤È´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤È¤Î¡Ö¶¦Æ±¼õ¾Þ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢Ê¿ÏÂ¤Î»ýÂ³À¤ò¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤ÆÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¾Þ¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤â²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ À¥Ã«¥ë¥ß»ÒÍý»öÄ¹¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¥Ã«¥ë¥ß»Ò¤Ï¡¢1977Ç¯·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉôÂ´¡¢±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥Ã¥É¥Õ¥©ー¥ÉÂç³ØÊ¶Áè²ò·è³Ø½¤»Î¹æ¼èÆÀ¡£
¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¥ë¥ï¥ó¥À¤ÎÊóÆ»¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆÊ¶ÁèÃÏ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò»Ö¤¹¡£¥ë¥ï¥ó¥À¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥ÍÅù¤Ë¤Æ¹ñÏ¢PKO¿¦°÷¡¢³°¸ò´±¡¢NGO¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£ÀìÌç¤ÏÊ¶ÁèÃÏ¤ÎÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¡¢¼£°Â²þÁ±¡¢Ê¼»Î¤ÎÉðÁõ²ò½ü¡¦Æ°°÷²ò½ü¡¦¼Ò²ñÉüµ¢¡ÊDDR¡Ë¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2000Ç¯¤ËNGO¤Î¥ë¥ï¥ó¥ÀÃóºß°÷¤È¤·¤ÆÊ¶ÁèÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥Ã¥É¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤ÇÊ¶Áè²ò·è³Ø¤Î½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢2002Ç¯¤«¤é¹ñÏ¢¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó(UNAMSIL)¤ÇÊ¼»Î¤ÎÉðÁõ²ò½ü¡¦Æ°°÷²ò½ü¡¦¼Ò²ñÉüµ¢¡ÊDDR¡ËÃ´Åö´±¤È¤·¤Æ¸µÊ¼»Î¤Î¼Ò²ñÉüµ¢»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢ºß¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÆüËÜÂç»È´ÛÆóÅù½ñµ´±¤È¤·¤Æ·³È¶¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¹ñÏ¢¥³ー¥È¥¸¥Ü¥ïー¥ë¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó(UNOCI)¤Ë¤ª¤¤¤ÆDDRÃ´Åö´±¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¶ÁèÃÏ°è¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
2007Ç¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¥º¡Êµì ÆüËÜÊ¶ÁèÍ½ËÉ¥»¥ó¥¿ー)¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¢2013Ç¯¤è¤êÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥¬¥¶¡¢¥·¥ê¥¢¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢Æî¥¹ー¥À¥ó¤Ê¤É¤ÇÊ¶Áè¤È¥Æ¥í¤ÎÍ½ËÉ»ö¶È¡¢½÷À¤È¼ã¼Ô¤òÊ¶Áè²ò·è¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ°éÀ®¤¹¤ë»ö¶È¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¶¦Â¸Â¥¿Ê¡¢¶ÛµÞ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Ê¿ÏÂ¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¼õ¾Þ¡¦Áª½ÐÎò
2000Ç¯ ½©ÌîË¾Þ
2009Ç¯ NHK¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡×½Ð±é
2011Ç¯ ¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯ÆüËÜÈÇ¡ÖÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í25¿Í¡×
2012Ç¯ Æü·Ð¥¦ー¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー
2013Ç¯ ¥¨¥¤¥Ü¥ó½÷ÀÇ¯ÅÙ¾ÞÂç¾Þ
2015Ç¯ ¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜInternational Leaders ProgrammeÁª½Ð
2022Ç¯ ÊÆ»æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÖÀ¤³¦¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤¹10¿Í¤Î½÷À¡×
½ñÀÒ
¡¦Ã±Ãø¡§
¡Ø¿¦¶È¤ÏÉðÁõ²ò½ü¡Ù¡Ê2015Ç¯¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¾¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡¢Ê¸¸Ë²½
¡¦¹â¹»±Ñ¸ì¶µ²Ê½ñ¡ÖCROWN English Communication III¡×(»°¾ÊÆ²)¡¢¹ñ¸ì¶µ²Ê½ñ¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î³èÆ°¤ä½ñÀÒ¤¬Âêºà¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ç§ÄêNPOË¡¿ÍReach Alternatives (REALs) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍREALs¡Ê¥ê¥¢¥ë¥º¡Ë¤Ï1999Ç¯¤ËÁÏÀß ¡£Ê¶ÁèÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁè¤¤¤òËÉ¤®Ê¿ÏÂ¤ò¤Ä¤¯¤ë³èÆ°¡×¤È¡Ö¤¤¤Þ´íµ¡¤Ë¤¢¤ëÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¶ÛµÞ»Ù±ç¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¸½ºß¤Ï¥¬¥¶¡¢¥·¥ê¥¢¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢Æî¥¹ー¥À¥ó¡¢¥±¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Ê¶ÁèÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ò°éÀ®¤·¡¢Áè¤¤Í½ËÉ¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤È»Ö¤òËá¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¿Í¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¡¹¤¬ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤áÌò³äÊ¬Ã´¡¦Ï¢·È¤·¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¡Ö¤·¤¯¤ß¡×¤òÊÑ¤¨¡¢À¯¼£¡¦À¯ºö¡¢Â¾ÃÏ°è¡¢¼¡À¤Âå¤ËÇÈµÚ¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ç¡Ö¼Ò²ñ¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸«¤¹¤¨¤¿³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÊ¶ÁèÃÏ¤Ç·×403¿Í¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò°éÀ®¡£ÃÏ°è¤ÎÁè¤¤¤ÎÃû¸õ¤òÁá´üÈ¯¸«¤·¡¢Ê¶Áè¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤ÎÁè¤¤¤Î93%¤òÍ½ËÉ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È¤Ë¼¡À¤Âå°éÀ®¤È¥¸¥§¥ó¥Àー»ëÅÀ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è
ÂåÉ½Íý»ö¡§À¥Ã«¥ë¥ß»Ò
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://reals.org
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/NPO_REALS
Facebook¡§https://www.facebook.com/NPOREALs/
Instagram¡§https://www.instagram.com/npo_reals/
³èÆ°Êó¹ð½ñ¤ÏÇ¯¼¡¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§https://reals.org/about/document.html
