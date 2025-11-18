【ビックリマン地方創生プロジェクト第7弾】ビックリマン × OKINAWA ISLAND BLUEウイスキーが再び発売！全国6社の酒類メーカーがビックリマンとタッグを組む！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334566&id=bodyimage1】
久米仙酒造株式会社（本社：沖縄県那覇市仲井真155番地 代表取締役：比嘉洋一）は、株式会社ロッテ（本社：東京都新宿区西新宿3-20-1代表取締役社長執行役員：中島英樹）の人気チョコレート菓子「ビックリマン」とコラボレーションした「ビックリマン WHISKY OKINAWA ISLAND BLUE サタンマリア 40度 500ml」を2025年11月21日（金）より数量限定で発売します。
ビックリマン地方創生プロジェクト第7弾として実現した今回のコラボレーションでは、全国6社の酒類メーカーとロッテの人気チョコレート菓子「ビックリマン」がタッグを組み、各地の魅力を発信します。
6メーカーは、西日本3社・東日本3社に分かれ、西日本を≪悪魔≫、東日本を≪天使≫として展開。第1弾・第2弾・第3弾と、≪悪魔≫と≪天使≫が交互に登場します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334566&id=bodyimage2】
久米仙酒造は、第2弾の 西日本の≪悪魔≫ 担当として参加。
沖縄の自然と文化を凝縮したサタンマリアをラベルデザインに落とし込んだ特別なウイスキーをお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334566&id=bodyimage3】
「ビックリマン WHISKY OKINAWA ISLAND BLUE サタンマリア 40度 500ml」の購入特典として、オリジナルデザインのビックリマンBIGシール（2種類）を特典としてご用意しています。
・地元エリア限定版BIGシール付き：500本限定
・全国限定版BIGシール付き：2500本限定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334566&id=bodyimage4】
テイスティングコメント
香り： ホワイトオークの新樽由来の心地よいウッディさに、ハチミツを思わせる上品な甘みと、柑橘系のさわやかな香りが重なり合う調和のとれたアロマ。時間の経過とともにフルーティーな香りが広がり、心地よい余韻が長く続きます。
味わい： お米ならではのまろやかで優しい口当たりに続き、穏やかな酸味とやさしい甘みが重なり合い、最後にほのかなビターさが全体を引き締めます。清涼感のある後味はハイボールにも最適で、軽やかな広がりをお楽しみいただけます。
【販売場所】
地元エリア限定版（限定500本）
沖縄県内の久米仙酒造直営店3店舗にて発売いたします。
・OKINAWA BLUE 那覇空港店
・OKINAWA BLUE 平和通り店
・OKINAWA BLUE 市場本通り店
※お一人様5本までとさせていただきます。
※お取り置きは致しません。
※地元エリア限定版はEC販売いたしません。
※地元エリア限定版は久米仙酒造株式会社の本社でも販売いたしません。
※全国限定版も数量限定で販売致します。（お一人様5本まで）
全国限定版（限定2500本）
久米仙酒造公式オンラインショップおよび直営店舗にて発売いたします。
・久米仙酒造公式オンラインショップ：https://kumesenshop.com
・久米仙酒造 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/kumesen/
・久米仙酒造 Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kumesen/
・OKINAWA BLUE 那覇空港店
・OKINAWA BLUE 平和通り店
・OKINAWA BLUE 市場本通り店
・OKINAWA BLUE 新橋店
※お一人様5本までとさせていただきます。
※お取り置きは致しません。
店舗情報
・OKINAWA BLUE 那覇空港店
所在地：沖縄県那覇市鏡水１５０那覇空港国内線旅客ターミナルビル3FJAL側チェックインロビー裏 飲食店エリア
