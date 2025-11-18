日販テクシードとGMOメイクショップ、出版社の直販DXをテーマに共催ウェビナーを開催。「CONTEO」×「makeshop」でEC構築からバックオフィス効率化までワンストップ支援。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334563&id=bodyimage1】
日販テクシード株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:藤澤 徹、以下 日販テクシード）は、GMOメイクショップ株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:向畑 憲良、以下 GMOメイクショップ）と共同で、出版社の直販ビジネス（D2C・BtoB）におけるDX推進を支援するオンラインセミナーを2025年11月26日（水）に開催いたします。
本セミナーでは、12年連続流通総額No.1のECプラットフォーム「makeshop」によるECサイト・公式アプリ構築と、クラウド型販売管理システム「CONTEO」によるバックオフィス業務の一元化、さらに両システムの連携について、具体的な事例を交えてご紹介します。
■セミナー概要
セミナー名：出版社の直販DXを加速する - EC構築から業務効率化までワンストップ支援 -
開催日時：2025年11月26日（水） 12:30～12:55
開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）
参加費：無料
お申込み方法：以下のURLよりお申込みください。
https://bit.ly/conteo_makeshop
■開催の背景
出版業界では、読者と直接つながるD2C（Direct to Consumer）や、法人顧客向けのBtoB販路の開拓が、新たな収益モデル確立のための重要な経営課題となっています 。
しかし、「ECサイトを立ち上げたいがノウハウがない」 という課題に加え、ECを導入しても「ECサイトとバックオフィスの販売管理が連携しておらず、二重入力の手間が発生している」 といった課題を抱える企業は少なくありません。
本セミナーは、EC構築による「販売チャネル構築」 と販売管理システムによる「バックオフィス効率化」 を一気通貫で実現し、出版社のDX推進を支援するために開催いたします。
■このような出版社様におすすめです
・ECサイト（公式アプリ）を立ち上げて、受注チャネルを一本化したい
・ECサイト（公式アプリ）のノウハウや運用リソースが不足している
・読者や法人顧客と直接つながり、新たな収益源を確保したい
■GMOメイクショップ株式会社について
「Commerce for a better future. ／商取引でより良い未来に」をミッションに掲げ、ECプラットフォーム事業、EC運用受託事業、マーケティング支援事業を展開しています。同社が提供する「makeshop」は、国内最大級のECサイト構築プラットフォームで、導入実績は12,000店舗以上に上ります。約700の標準機能と機能カスタマイズを両立させたmakeshppエンタープライズプランも展開しており、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者のEC展開を支援しています。BtoC向けECサイトだけでなく、公式アプリ開発やBtoB専用ECサイトの構築にも対応しています。
■日販テクシード株式会社について
日販テクシードは出版流通ITの仕事を通じて培った高度で幅広い技術力を活かし、様々なお客様のIT課題の解決に努めています。また新しいテクノロジーの価値をいち早くお客様にご提供できるよう研究開発にも注力し、真のテクノロジーサービスカンパニーを目指しています。
◆本件に関するお問合せ
日販テクシード株式会社 出版DX事業部
電話：03-5280-7715
メール：shuppan@techeed-inc.com
配信元企業：日販テクシード株式会社
