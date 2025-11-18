日販テクシードとGMOメイクショップ、出版社の直販DXをテーマに共催ウェビナーを開催。「CONTEO」×「makeshop」でEC構築からバックオフィス効率化までワンストップ支援。

