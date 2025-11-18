“ド初心者”でも2日間で人生が変わる体験を--AIツールを作り上げた合宿「新人類育成計画」2day AIプログラミングキャンプ 開催報告

株式会社ウォーカー

「世界が広がった」「選択肢が増えた」「人生観が変わった」--そんな声が続々。AIプログラミング未経験者がたった2日間でLINE BotやWEBアプリを完成させた「新人類育成計画」2day AIプログラミングキャンプ（0期生）が大成功を収めました。今後の開催にも注目が集まります。

参加者は、フリーランスや経営者など、実務に直結するスキルを求めるビジネスパーソンが中心。講師には健全AI教育協会の理事であり、エンジニア歴15年の伊東雄歩氏を迎え、初心者でも安心して学べる濃密な2日間となりました。

新人類育成計画 2days AIプログラミングキャンプ 詳細ページ

https://two-day-ai-camp.netlify.app/

背景

近年、AI技術や自動化ツールが急速に進化する中で、

「触れてみたいが難しそう」「何から始めればよいか分からない」と感じる初心者は少なくありません。同時に、AI前提の時代に突入したことで、働き方・雇用・市場価値の常識そのものが大きく変わりはじめています。

もはや「従来の努力」や「昔ながらのスキルセット」だけでは、市場の変化に追いつけない時代。

“新しい常識”を備えた人材──いわば『新人類』が求められている。

こうした背景を踏まえ、私たちは

新時代に適応し、創造し、加速する人材を育てる『新人類育成計画』を発足しました。

その第一弾として企画されたのが、

AIツール開発の“初めの一歩”をたった2日で体験できる合宿型プログラム、

「2days AIプログラミングキャンプ」です。

目的

本合宿は、「ド初心者でも、たった2日で自分の手でAIツールを作れる」という体験を通じて、AI・プログラミングの敷居を下げ、多くの人に“創る楽しさ”と“可能性の広がり”を届けることを目的としています。

詳細

0期生として開催された今回の合宿では、参加者全員がプログラミング未経験者。中でも注目すべきは、フリーランス、スタートアップ経営者、中小企業の事業責任者など、ビジネス現場の最前線で活躍する人々が多く参加していた点です。

2日間の集中プログラムを通じて、以下のようなツールを自らの手で作成するまでに至りました：

- LINE Bot- WEBゲーム- WEBアプリケーション- Chrome拡張機能- Google Apps Script（GAS）による業務効率化ツール

受講生が作成したChrome拡張機能のデモンストレーションシーン

今回の合宿で講師を務めたのは、健全AI教育協会の理事であり、エンジニア歴15年を誇る伊東雄歩氏。複雑な技術も初心者に分かりやすく解説するスキルに定評があり、講義では理論と実践のバランスを取りながら、誰でも“自分のプロダクトを完成させる”ことに焦点を当てました。

講義は座学にとどまらず、実際にコードを書き、完成品を手にする“実践型”。受講者からは、

「世界が広がった」

「できること・選択肢が一気に増えた」

「自分の世界観や人生観が変わった」

といった反響が相次ぎ、「めっちゃ好評」との声に包まれました。

今後の展望

好評を受け、今後の開催も決定しています。



【以降の開催日程】

12月13・14日

1月17・18日

2月14・15日

いずれも9時～18時を想定

上記開催はすべて“0期”扱いでの実施

その後は“1期生”として本格的な募集がスタート予定

初心者に向けて門戸を広げつつ、次なるステップとしてより深い学びや継続支援にも力を入れていく方針です。

まとめ・結論

「Two-Day AI Camp」は、たった2日で自分の世界を広げるチャンスを提供する全く新しいAI学習体験。これまで難しそうと感じていた人ほど、ぜひ一度参加してみてください。“はじめの一歩”が、思いもよらない未来につながるかもしれません。

新人類育成計画 2days AIプログラミングキャンプ 詳細ページ

https://two-day-ai-camp.netlify.app/

個別面談の予約

https://two-day-ai-camp.netlify.app/consultation