［開催報告］肌で感じる子育て 企業主導型両親学級「家族みんなで抱っこを楽しもう」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年11月9日（日）、トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福（富山県富山市）にて「第16回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「家族みんなで抱っこを楽しもう」。
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱っこ、遊び方についてレクチャーを行いました。
後半は、鍼灸師・柔道整復師 岩粼政史先生による「家族みんなで抱っこを楽しもう」をテーマに講義を実施しました。
また本会には、富山短期大学の学生3名がスタッフとしてボランティア参加してくださいました。
「赤ちゃんを抱っこするのは初めて」と話していた学生たちでしたが、実際に参加者の赤ちゃんを抱っこし、「可愛い」「温かい」と笑顔を見せ、「私も早く赤ちゃんを産みたい」と話してくださる場面もありました。
赤ちゃんとふれあう体験が、命の尊さや子育てへの関心につながったことを、私たちも大変嬉しく感じています。
今後も学生ボランティアの受け入れを継続し、赤ちゃんを可愛がり、「いつか自分も」と思ってもらえるようなあたたかい場づくりを行ってまいります。
開催概要
［日 時］2025年 11月9日（日）10:30～12:00
［会 場］トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福（富山市五福末広町1238）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 曳田彩加
後半：「家族みんなで抱っこを楽しもう」
講師：鍼灸師・柔道整復師 岩粼政史
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334556&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方と遊び
前半は、当法人 公認インストラクター・曳田彩加が、妊娠中・産後の養生法や赤ちゃんの抱き方、遊び方についてレクチャーを行いました。
赤ちゃんが抱っこを求める理由は、眠たいとき、遊びたいとき、甘えたいときなど様々です。
しかし、抱き方が一通りしか分からないと、赤ちゃんの気持ちを十分に満たせなかったり、抱く側の身体に負担がかかってしまったりすることがあります。
講座では、「アクティブに遊びたいとき」「グズグズしているとき」など、赤ちゃんの状態をイメージしながら、目的に合わせた抱き方を体験していきました。また、腱鞘炎を予防できる手の使い方も紹介し、「抱っこのときだけでなく、授乳時にも工夫してみてください」とアドバイス。
身体への負担が積み重なると、抱っこの時間が“楽しい”よりも“つらい”ものになってしまいます。
さまざまな抱き方を知ることで、赤ちゃんの気持ちを満たしながら、抱く側の身体への負担を軽減することができます。
曳田は最後に、「赤ちゃんの成長はあっという間。抱っこできる時間は限られています。今この瞬間を大切に、成長を楽しんでください」と、参加者へ温かいエールを送りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334556&id=bodyimage2】
家族みんなで抱っこを楽しもう
後半は、鍼灸師・柔道整復師の岩粼政史先生を講師に迎え、「家族みんなで抱っこを楽しもう」をテーマに講義を行いました。
岩粼先生の鍼灸院には、産後のママが身体の不調を訴えて多く来院されます。
講義では、「赤ちゃんが何をしても泣き止まない」「反り返って抱っこしづらい」といった相談を受けた際のエピソードを紹介。
