ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】2025年秋冬コレクションより【ウォームスヌード】を発売中！愛犬の目や耳の保護にも
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランドSIVI（シヴィ）ドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334543&id=bodyimage1】
■ SIVI SOFTSHEL ウォームスヌード
イタグレ・ウィペットの繊細な耳や首を暖かく守るスヌードです。
ツバが日差しをカットし紫外線から目を守ります。首元もしっかりUVカット。
目を守りたいけれど、サンバイザーは外れやすい…
そんなお悩みにお答えして、スヌード型の日除けを作りました。
顔周りのドローコードでお顔に合わせて調整が可能なつくりにすることで、
頭を振っても外れにくくずれにくい仕様になっています。
ドッグランなどで元気に走り回る子にも安心です。
●イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・ソフトシェル素材採用（防水/撥水/防風）
・イタグレ＆ウィペットの特徴的な頭や首の形状にフィットするパターン
・撥水加工でしっかり雨対策
・つば付きの形で紫外線から愛犬の目を守ります
・毛や葉っぱが付きにくいサラリとした素材感
・イタグレの美しさを引き立てるカラーリング
・リードホールあり
●商品詳細
商品番号：18292
商品名：SIVI SOFTSHEL ウォームスヌード
価格：3,190円（税込）
カラー：カーキベージュ/モスグリーン/ブラック
素材：上部・ツバ 表地/ナイロン86％、ポリウレタン14％・上部・ツバ 裏地/ポリエステル100%・下部：ナイロン 78%、スパン22％
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XS/S/M
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334543&id=bodyimage2】
■スヌードは、こんなシーンにおすすめ
・繊細なお耳の保護
イタグレ・ウィペットは短毛で寒さに弱い犬種で、特に寒い季節は耳の保護が重要です。
寒さからくる耳の凍傷や、さまざまな病気のリスクから愛犬を守ってあげましょう。
・紫外線対策による病気へのリスク軽減
眼に有害な紫外線は長時間浴びると、白内障や黄斑変性症や角膜炎など、視界がゆがんだり目が見えなくなったりする病気を発症するリスクがあると言われています。
犬にも同じ事が言えます。スヌードで紫外線対策することは、病気へのリスク軽減にもつながります。
・頭のケガ防止
あれ？頭にキズがある…ということがないでしょうか？
その主な原因は、お散歩中に地面をクンクン嗅ぎながら草むらや植込みの奥へ入って、死角から尖った木の枝で眼や頭部のケガをしてしまう事によるものです。
スヌードを被る事で障害物から眼や頭部を“不意のケガ”から守る事ができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334543&id=bodyimage3】
■ 購入者レビュー
既にご購入者様から高い評価をいただいており、instagramなどのSNSでは「冬が待ち遠しい」「早く着せておでかけしたいです」というお声もいただいております。
以下はECサイトに寄せられたレビューを引用しております。
●評価：★★★★★
日差し避けと耳の凍傷予防に購入。
つばがしっかりしていて良い。
これから使うのが楽しみです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334543&id=bodyimage1】
■ SIVI SOFTSHEL ウォームスヌード
イタグレ・ウィペットの繊細な耳や首を暖かく守るスヌードです。
ツバが日差しをカットし紫外線から目を守ります。首元もしっかりUVカット。
目を守りたいけれど、サンバイザーは外れやすい…
そんなお悩みにお答えして、スヌード型の日除けを作りました。
顔周りのドローコードでお顔に合わせて調整が可能なつくりにすることで、
頭を振っても外れにくくずれにくい仕様になっています。
ドッグランなどで元気に走り回る子にも安心です。
●イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・ソフトシェル素材採用（防水/撥水/防風）
・イタグレ＆ウィペットの特徴的な頭や首の形状にフィットするパターン
・撥水加工でしっかり雨対策
・つば付きの形で紫外線から愛犬の目を守ります
・毛や葉っぱが付きにくいサラリとした素材感
・イタグレの美しさを引き立てるカラーリング
・リードホールあり
●商品詳細
商品番号：18292
商品名：SIVI SOFTSHEL ウォームスヌード
価格：3,190円（税込）
カラー：カーキベージュ/モスグリーン/ブラック
素材：上部・ツバ 表地/ナイロン86％、ポリウレタン14％・上部・ツバ 裏地/ポリエステル100%・下部：ナイロン 78%、スパン22％
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XS/S/M
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334543&id=bodyimage2】
■スヌードは、こんなシーンにおすすめ
・繊細なお耳の保護
イタグレ・ウィペットは短毛で寒さに弱い犬種で、特に寒い季節は耳の保護が重要です。
寒さからくる耳の凍傷や、さまざまな病気のリスクから愛犬を守ってあげましょう。
・紫外線対策による病気へのリスク軽減
眼に有害な紫外線は長時間浴びると、白内障や黄斑変性症や角膜炎など、視界がゆがんだり目が見えなくなったりする病気を発症するリスクがあると言われています。
犬にも同じ事が言えます。スヌードで紫外線対策することは、病気へのリスク軽減にもつながります。
・頭のケガ防止
あれ？頭にキズがある…ということがないでしょうか？
その主な原因は、お散歩中に地面をクンクン嗅ぎながら草むらや植込みの奥へ入って、死角から尖った木の枝で眼や頭部のケガをしてしまう事によるものです。
スヌードを被る事で障害物から眼や頭部を“不意のケガ”から守る事ができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334543&id=bodyimage3】
■ 購入者レビュー
既にご購入者様から高い評価をいただいており、instagramなどのSNSでは「冬が待ち遠しい」「早く着せておでかけしたいです」というお声もいただいております。
以下はECサイトに寄せられたレビューを引用しております。
●評価：★★★★★
日差し避けと耳の凍傷予防に購入。
つばがしっかりしていて良い。
これから使うのが楽しみです。