「飾ってる自分、そろそろ壊していいですか？」頑張りすぎてしまうあなたへ贈る、“自分を取り戻す”ための一冊『ONE THING ～人生を変えるたった一つの本質～』11月18日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『ONE THING ～人生を変えるたった一つの本質～』を2025年11月18日に発売いたします。
「頑張りすぎて、もう限界……」そんなふうに心の声を押し殺していませんか？
能力が高いがゆえに「できない」と言えない人や、周囲を気づかって自分を後回しにしてきた人のために、この本は生まれました。
かくれ繊細さんチェックリストも付いており、自己理解を深める一助として活用できます。
著者の松井義徳氏は、人生のどん底を経験したとき、「ないものではなく、今あるものを見ろ」という言葉に出会い、自分にしかない“たった一つの価値の核”＝『One Thing』を見つけ出しました。
本書には、その体験から導かれた気づきと、一人ひとりが“自分らしさの本質”を見つけるためのヒントが詰まっています。
「もう少し楽に、自分らしく生きたい」と願う方に寄り添う、優しい一冊です。
ワンシングさえあればそれでいい
著者が魂を込めて届ける、渾身のメッセージ！
あなたの「大丈夫」は本当に大丈夫ですか？
周りの期待に応えるように、いつも頑張り過ぎてしまう真面目な方、そして自分の繊細さに気づいていない、完璧主義のかくれ繊細さんへ。
この本は、あなたを縛る他人からの評価や過去の経験という「見えない鎖」を緩め、心の奥に眠るたった一つの価値の核『ONE THING』を見つけ出すための人生の指南書です。
人生のどん底から再起した著者自身の経験に基づいた、力強くもあたたかい言葉の数々が、頑張ってきたあなたを解放し自己肯定感を高めてくれます。
読み終えた時、あなたの中にある人生を変えるたった一つの本質を知るヒントが見つかり、輝かしい未来を描けるはずです。
目次
第１章 頑張り過ぎてしまうのは、弱さじゃない ─完璧主義の奥にある、本当のあなたへ
第２章 まずは、自分の「今」を受け入れるところから ─比べてばかりの自分にサヨナラするために
第３章 自分の中にある「らしさ」と出会う旅 ─他人の正解じゃなく、自分の答えを探しにいこう
第４章 失敗も、遠回りも、全部あなたの「タカラモノ」になる ─過去の自分と和解し、前を向くために
第５章 One Thingとは？─あなたの中に眠る価値の核 「自分らしさ」＝One Thing×Re:デザイン
【著者プロフィール】
松井 義徳（まつい よしのり）
インターネット事業歴15年以上。
コーチング、ビジネスコンサルティング、コミュニティ運営など、幅広い分野で活動。
かつて詐欺被害によって全てを失い、人生のどん底を経験するも、「ないものではなく、今あるものを見ろ！」--その言葉に心を打たれ、自分にしかない“たった一つの価値＝One Thing”を見出す。
その気づきを原点に、One Thing Evangelist（一つの核を伝える伝道師）として再起。
現在は、完璧を求めて動けなくなってしまう人や、想いをうまく言葉にできずに悩む起業家・発信者に向けて、言葉にならない想いを整理し、人生の楽しみ方・伝わる表現・仕組みづくりへとつなげるサポートを行っている。これまでに支援してきた相談者は延べ2,000名以上。
「言語化 × 魅せ方 × ビジネス構築」を軸に、好奇心とワクワクを原動力として、大人も子どもも笑顔で生きられる世界を目指している。
【書籍概要】
書名：ONE THING
副書名：人生を変えるたった一つの本質
著者：松井義徳
発売日：2025年11月18日
価格：1760円（税込）
体裁：四六判 176ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36850-9
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
