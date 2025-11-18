オンラインセミナー『50代を輝いて生きるための“キャリアデザイン講座”』2025年12月4日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『50代を輝いて生きるための“キャリアデザイン講座”』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
人生100年時代に突入し、仕事人生が長期化する日本社会。
50代はセカンドキャリアに目を向ける年代です。
また、シニアになっても社会や人のために役立ちたいという方は多く、 その気持ちは高まる傾向にあります。
会社での立ち位置や期待されることの変化、日常生活や地域との関係や新しいつながりなど、人生100年時代を生きるこれからの50代に向けて、これまでの仕事人生を振り返りながら自身の強みや個性を発見するとともに、今後のキャリアデザインの描き方を学ぶ講座です。
必要なことは何かを知る機会の第一歩としてご活用ください。
【開催日】
2025/12/04（木） 13：00～16：00
【講 師】
EN and 代表
キャリア支援コンサルタント
岩田 知恵氏
【受講料】
一般：22,000円（税込）
メルマガ会員：15,400円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
職種・役職問わず
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2028
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
