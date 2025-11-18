HUG&SHAKE Inc.が『BAILA』『Marisol』などの人気女性誌で活躍するファッションエディター東原妙子の公式YouTubeチャンネルのマネジメントを11月24日より開始！

株式会社HUG＆SHAKE

株式会社HUG&SHAKE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：淀瀬博行、以下「HUG&SHAKE」）は、現在フリーのファッションエディターとして『BAILA』『Marisol』『eclat』などの雑誌を中心に、広告やブランドのカタログ製作など幅広く手掛け、ほかにもクリエイティブディレクターとしてアパレルブランドの立ち上げやコラボ商品の開発など、エディターの枠を超えて活躍中のファッションエディター東原妙子の公式YouTubeチャンネル『ずぼらファッションエディター東原妙子/東原家ch』のマネジメントを11月24日（月）より開始する運びとなりました事をお知らせ致します。

公式 YouTube チャンネル『ずぼらファッションエディター東原妙子/東原家ch』では、第1弾コンテンツとして公開される「【ゴミ屋敷でHAUL】ファッションエディター東原妙子の抜き打ち購入品紹介【リアルバイ】」をはじめ、20年以上に渡り、雑誌やファッションの第一線の現場で培ってきた“ブレない審美眼”と、“飾らないリアルな感性”をベースに、ファッションはもちろん、趣味のサウナから大好物の鮨に美容、ライフスタイルなど、彼女の最大の魅力である“ズボラさ”をそのままに、気になることを自由に発信していきます。

■東原妙子

ファッションエディター、クリエイティブディレクター

1977年、東京生まれ。高校時代から『JJ』をはじめ数々の雑誌で読者モデルとして活躍し、毎月の連載記事を通じて雑誌の企画にも携わる。慶應義塾大学卒業後、銀行勤務を経て、25歳で出版社に転職。現在はフリーのファッションエディターとして『BAILA』『Marisol』『eclat』『non-no』などの雑誌を中心に、広告やブランドのカタログ製作など幅広く手掛けている。クリエイティブディレクターとしてアパレルブランドの立ち上げやコラボ商品の開発なども手掛け、エディターの枠を超えて活躍中。好きなことを突き詰めるオタク気質で、ファッション以外にも、趣味はサウナ、温泉、旅行、漫画、グルメ（主に鮨）など多岐に渡る。フォロワー6.5万人を超えるInstagramは、本人の飾らないキャラクターや私服スタイルなどが人気。

■会社概要

HUG＆SHAKE Inc. （https://hugandshake.family/）

代表取締役 淀瀬博行／取締役 高島吏紗

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

〈事業内容〉

Influencer Marketing | Influencer Management | Fashion & Beauty Consulting | Game Marketing | Business Community Marketing | Direct Marketing | 動画企画・制作 | 販促キャンペーン企画・制作 | イベント企画・制作 |