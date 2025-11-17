2025年12月15日(月)、茨城県・宍戸ヒルズカントリークラブにて「第7回 カーセブン プロアマゴルフカップ 2025」が開催されます。





第7回 カーセブン プロアマゴルフカップ 2025





株式会社カーセブンデジフィールドが主催する本大会は、男女・シニア合わせて総勢60名のプロが出場予定。アマチュア180名とともに、日本最大級のプロアマ交流戦が行われます。





2018年の初開催以来、本大会は「プロと企業の皆様、そしてゴルファー同士がつながる場」として多くの出会いを生んできました。年末の恒例イベントとして定着し、今年で7回目を迎えます。

カーセブンの「7」と重なる今大会は、主催者にとっても特別な節目の大会です。





また、今年3月には、当社契約プロの工藤 遥加選手がプロ入りから15年、4,991日目にしてツアー初優勝を達成しました。

そのひたむきな努力は、多くのファンに勇気を与えています。





プレー後にはセレモニー＆トークセッションを予定しており、MCは“QP”の愛称で親しまれる関 雅史プロが務めます。軽快なトークとともに、出場選手たちの声をお届けします。









■大会概要

大会名 ：第7回 カーセブン プロアマゴルフカップ 2025

開催日 ：2025年12月15日(月)

会場 ：宍戸ヒルズカントリークラブ(茨城県笠間市南小泉1340)

主催 ：株式会社カーセブンデジフィールド

競技方法 ：プロ1名＋アマ3名のチーム戦(スクランブル方式)

スケジュール：受付7:00／スタート8:00／表彰式・懇親会15:30～17:00









■出場予定プロ(総勢60名予定)

【女子プロ】

川岸 史果／工藤 遥加／足立 由美佳／阿部 未悠／天沼 知恵子／石川 陽子／エイミー・コガ／大田原 皐月／岡山 絵里／長田 若菜／柏井 麻衣／片山 真里／兼岩 美奈／鎌田 ハニー／鎌田 ヒロミ／川崎 志穂／河野 杏奈／佐藤 千紘／新坂上 ゆう子／高橋 恵／田中 祐姫／土田 沙弥香／林 菜乃子／水野 真由美／諸見里 しのぶ／大和 笑莉奈





【男子プロ】

秋吉 翔太／荒井 陸／市原 弘大／伊藤 有志／植竹 勇太／梅山 知宏／甲斐 慎太郎／金岡 奎吾／北川 祐生／久志岡 俊海／櫛山 勝弘／久保 超路／小浦 和也／小林 伸太郎／斉藤 慎／櫻井 勝之／重永 亜斗夢／鈴木 海斗／薗田 峻輔／高柳 直人／竹山 昴成／新村 俊／松本 将汰





【シニアプロ】

秋葉 真一／今野 康晴／久保 勝美／小溝 高夫／崎山 武志／清水 洋一／菅谷 拓／チャンド・ディネッシュ／東 聡／深澤 幸雄／渡辺 司









■会社概要

会社名 ： 株式会社カーセブンデジフィールド

所在地 ： 〒141-0032 東京都品川区大崎2丁目11-1 大崎ウィズタワー23階

代表者 ： 代表取締役兼社長執行役員 井上 貴之

事業内容： フランチャイズビジネス／車の買取・販売／通信事業／中古車輸出

URL ： https://www.carseven.co.jp/