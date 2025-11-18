チップマウンターの市場規模、シェア分析、成長およびメーカー（2025-2035年）
KD Market Insightsは、『チップマウンター市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うための材料となります。この調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らの市場攻略（GTM）戦略を理解しています。
チップマウンターの世界市場に関する 調査レポートでは、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率5.2%を予測し、2035年末までに105億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は21.2億ドルでした。
チップマウンター市場規模、シェア、成長ドライバー、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
チップマウンター市場（表面実装技術〈SMT〉実装装置市場とも呼ばれる）は、現代の電子機器製造において重要な役割を果たしています。チップマウンターは、自動化された機械であり、抵抗器、コンデンサー、集積回路（IC）などの表面実装部品（SMD）を、高精度かつ高速でプリント基板（PCB）に配置するために使用されます。これらの機械は、スマートフォン、自動車用電子機器、コンシューマーデバイス、通信システム、産業装置の組立に不可欠です。
世界のチップマウンター市場は、技術革新、電子部品の小型化、電子機器組立ラインの自動化の進展により、力強い成長を遂げています。スマートデバイスの普及や、自動車、航空宇宙、通信、医療などの産業の急速な拡大に伴い、効率的で高速なSMT実装システムへの需要が加速しています。
さらに、インダストリー4.0、スマート製造、デジタル生産環境への移行の高まりにより、AIベースのビジョンシステム、IoT接続、リアルタイム分析を統合したチップマウンターの採用が進み、組立工程のスループットと精度が向上しています。
市場規模とシェア
チップマウンター市場は近年着実に成長しており、特に日本、中国、韓国を中心とするアジア太平洋地域が世界の生産と消費を主導しています。日本は主要メーカーや高度な電子機器製造施設が集積する重要な市場拠点であり、国内の半導体およびコンシューマーエレクトロニクス企業の強い存在感が、SMT機器の継続的なイノベーションを支えています。
コンシューマーエレクトロニクスや自動車製造における高速チップマウンターの需要が高まる一方で、中小規模の電子機器メーカーの間では、多機能で柔軟なSMTシステムの需要が増加しています。電気自動車（EV）、5G通信機器、IoT対応製品の普及により、チップマウンターの利用は従来のPCB組立用途を超えて拡大しています。
市場シェアの観点では、アジア太平洋地域が世界販売の半数以上を占めており、これは同地域に電子機器製造と輸出指向型生産が集中していることを反映しています。
成長ドライバー
コンシューマーエレクトロニクスの需要増：スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、スマートホームデバイスの成長が、高精度チップ実装システムの需要を牽引。
