TEACHING AWARDS TRUSTが新たな「エデュケーション・インサイツ（EDUCATION INSIGHTS）」イベント・シリーズを開始

・Nord Anglia Educationとの提携による新しい取り組みでは、教育者と世界的な思想的リーダーを集め、教育の未来を形作るテーマを探求します

・David Olusoga氏（OBE）、Floella Benjamin氏（DBE）、そして元「Educating Yorkshire」の学生であるMusharaf Asghar氏など、影響力のある講演者がラインナップに加わっています

ロンドン, 2025年11月17日 /PRNewswire/ -- Nord Anglia Educationの支援を受けるTeaching Awards Trustは、教育に焦点を当てた地域イベントのまったく新しいシリーズ、エデュケーション・インサイツ（Education Insights）を立ち上げます。2026年1月から始まるこのイベントでは、教師、学校のリーダー、地域の意思決定者と、スポーツ、テクノロジー、ビジネス、政治界の第一人者を結び付け、若者の生活を形作る決定的な問題と、若者の潜在能力を最大限に引き出す方法を探ります。

このシリーズは1月27日にマンチェスターで「回復力に焦点を当てる（A Focus on Resilience）」というテーマで開幕し、「Educating Yorkshire」の元学生であるMusharaf Asghar氏が基調講演を行います。このプログラムは2月中も継続され、将来のスキルやメタ認知（若者が自分にとって最適な学習方法を理解できるように支援する手法）など、重要な教育テーマを探求する4つのイベントがさらに開催されます。

各イベントには、若者の発達に対する知見と情熱の両方を持ち寄る世界レベルの専門家のパネルが登場します。BAFTA受賞歴のある歴史家David Olusoga氏（OBE）、世界的に有名なBRIT Schoolの副校長Adrianne Chapman氏、Floella Benjamin氏（女性男爵、OM DBE DL）といった講演者が、議論を喚起し、新しい考え方を促し、部門を超えた有意義なコラボレーションを生み出す貴重な知見を提供します。このシリーズは2月12日にロンドンで最終回を迎えます。

今回の一連のイベントは、独立した慈善団体であるThe Teaching Awards Trustが、国際学校グループのNord Anglia Educationと提携して主催します。Teaching Awards Trustは、全国ティーチング・アワーズ（National Teaching Awards）や全国教師感謝デイ（National Thank a Teacher Day）などの主要な教育イベントを通じて、教育者の変革力を表彰しています。

Teaching Awards Trustの最高責任者であるMary Palmer氏は次のように述べています。「教育は政治的にも社会的にも国家の課題の中心です。Nord Anglia Educationの支援を受けるこれらのイベントを通じて、私たちは現場で日々行われている専門職の素晴らしい貢献に光を当てていきます。最高クラスの事例を展示し、知識の共有を奨励するスペースを作ることで、専門家だけでなく、教育の将来を考えている人々にも刺激を与えることを私たちは目指しています。教師が次世代に刺激を与え続けることができるような、活気のあるイノベーションのコミュニティを作りたいと考えているのです。」

Nord Anglia Educationの最高運営責任者Andrew Fitzmaurice氏は次のように述べています。「教育はかつてない速さで進化しており、その未来を形作る鍵は協力です。だからこそ、私たちはTeaching Awards Trustと協力してエデュケーション・インサイツ（Education Insights）を立ち上げ、教育者と新しいアイデア、研究、視点を結び付け、協力する機会を創出できることを誇りに思っています。今回の各イベントでは、若者が成功するために必要な重要なライフスキルと、急速に変化する世界の中で若者の潜在能力を最大限に引き出すために私たちが支援できることを探ります。」

Nord Anglia Educationの教育諮問委員会の委員長、Lord David Puttnam氏は次のように付け加えます。「このパートナーシップは、教育者を支援し、教育者が学生の生活に与える永続的な影響を認識するという、Nord Anglia Educationの取り組みを反映しています。エデュケーション・インサイツ（Education Insights）は、地元の教育者に、日々直面する重要なテーマや課題に取り組みながら、他にはない形で教育の将来について対話の枠組みを形作る機会を提供します。教師はすべての生徒の成功の中心であり、これらのイベントでは、教師が現在および将来の教育と学習の実践を強化するために行っている素晴らしい取り組みを強調し、共有し、さらに発展させます。」

エデュケーション・インサイツ2026（Education Insights 2026）

5つのイベントは来年1月から2月にかけて、イングランド北西部、北東部、ミッドランド、南部、ロンドンおよびイングランド東部を含むイングランド全土で開催されます。

Teaching Awards Trustについて

Teaching Awards Trustは、1998年にPuttnam卿（CBE）によって設立されました。この慈善団体のビジョンは、英国全土における教育の影響を認識し、称賛することです。この取り組みは、一般向けの「教師感謝（Thank A Teacher）」キャンペーン（www.thankateacher.co.uk）と、ピアソン全国教育賞（Pearson National Teaching Awards、www.teachingawards.com）を通じて行われます。#teachingawards #thankateacher

Nord Anglia Educationについて

私たちは、先進的な国際学校運営機関として、創造力と粘り強さを備えたグローバル市民の世代を育てています。彼らは、人生でどんな道を選び、どんなことをしようと、成功に必要なすべてことを身につけて当機関の学校を卒業していきます。

当機関の強固な学術基盤は、世界トップクラスの教育およびカリキュラムを最先端のテクノロジーおよび設備と組み合わせ、他に類を見ない学習体験を生み出します。私たちは教室の内外を問わず、生徒たちが今まで考えられていた以上の成果を達成できるよう刺激を与えます。

学習方法は子どもによってまったく異なります。そのため、世界各地にある当機関の学校では、各生徒にとって最適な学習方法に合わせて学習をカスタマイズしています。当機関の優秀な教師陣の指導により、生徒たちは優れた学業成績を達成し、世界トップクラスの大学に進学します。

私たちのNord Angliaグローバル・ファミリーは、37か国に89校のデイスクールと寄宿学校を擁し、3歳から18歳までの生徒10万人以上を教育しています。

当機関の学校に詳細を知りたい場合、またはお子様の入学を申し込む場合は、www.nordangliaeducation.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com