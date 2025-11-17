ヒューネックス株式会社(本社所在地：東京都国分寺市、代表取締役：有泉富三彦)は、『アルカナ・ファミリア』『古書店街の橋姫 々』各種新作グッズを、アニメイト通販にて、2025年11月7日(金)～11月30日(日)まで受注販売いたします。

当受注販売におけるブラインド販売・販売数量の上限はございません。

販売方法など詳細は以下をご確認ください。





『アルカナ』『橋姫』 新作グッズ受注販売









■グッズ販売概要

「アルカナ・ファミリア」周年イラストグッズ

「古書店街の橋姫 々」キービジュアルグッズ

(受注販売 ※販売数量の上限なし)





販売期間 ： 2025年11月7日(金)00：00～2025年11月30日(日)23：59まで

発送時期 ： 2026年1月30日より順次発送予定

発売元 ： ヒューネックス株式会社

ライセンス表記： (C)HuneX (C)adelta/dramatic create

特設サイト ： https://dramaticcreate.com/AGF2025/

販売場所 ： アニメイト通販｜https://www.animate-onlineshop.jp/





■販売商品

『アルカナ・ファミリア「Festa in Nero」』缶バッジセット 全3種(税込1,760円)

『アルカナ・ファミリア「Regalo di Fiori」』アクリルスタンド 全9種(税込2,530円)

『アルカナ・ファミリア「Festa in Nero」』キャンバスボード (税込5,500円)

『アルカナ・ファミリア「Festa in Nero」』クリアファイル (税込550円)

『アルカナ・ファミリア』オリジナルケース付 タロッコカードセット［レプリカ］ (税込3,520円)

『古書店街の橋姫 々』ステッカーセット (税込880円)

『古書店街の橋姫 々』キャンバスボード 全2種(税込5,500円)

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。





販売商品一覧









■作品紹介

【アルカナ・ファミリア】

『少年マンガ×乙女ゲーム』をコンセプトとした恋愛ADVシリーズ。

不思議な能力を持つ小さな島の自警団「アルカナ・ファミリア」の絆と運命の物語。

「Regalo di Fiori」…周年記念イラスト(2023年)

「Festa in Nero」 …周年記念イラスト(2025年)

プラットフォーム： Nintendo Switch(発売中)/Steam (2026年2月5日発売予定)

イラスト ： さらちよみ





アルカナ・ファミリア









【古書店街の橋姫 々(のま)】

3日間がループする世界で幾重のドラマが紡がれる珠玉のポップオカルト大正ミステリー。

PC同人ゲームで話題を巻き起こしたBLゲームのコンシューマ移植作。

プラットフォーム： Nintendo Switch(発売中)

イラスト ： くろさわ凛子





古書店街の橋姫 々